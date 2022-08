Ani ne za třicet let, v roce 2050, bude většina Čechů žít obklopena zelení. Bude to komfort vynucený tlakem na firmy. Technologický vývoj umožní, aby lidé bydleli v domcích se zahradami a tepelnými čerpadly. Topit jim budou i sluneční panely, také svítit a především dobíjet elektromobily. Pokud jimi majitelé zrovna nepojedou nebo je nepůjčí. Vzájemné propojení zdrojů bude do obří baterie ukládat zelenou energii. Jezdit se však bude daleko méně, většina lidí totiž bude pracovat nebo se vzdělávat z domácí pracovny. Nebudou muset na nákup, přiveze jim ho třeba inteligentní dron.

Přesvědčení, že do takové budoucnosti plujeme plnou parou, vyjádřil Evropský parlament, když na jaře schválil návrh, který by měl od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Je to vlastně jen dílčí věc, avšak mnoho lidí v Bruselu je teď přesvědčeno, že potíže s plynem i ropou v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu tuto budoucnost přiblíží. Ať už jde o samotnou energii nebo digitalizaci a nové technologie.

Vize namířená k virtuálu

O rychlejších proměnách světa a života hovoří i strategický výhled Evropské komise aktualizovaný souběžně s nástupem Česka do předsednictví EU. Vize prognostiků se promítají do samotné politiky. Předpokládá se v ní prolnutí zelené a digitální transformace. Cílem je učinit Evropu strategicky nezávislou, i za tu cenu, že to dočasně zvýší ceny energií a potravin.

Místopředseda EK pro strategii Maroš Šefčovič zdůraznil, že aby bylo v roce 2050 možné dosáhnout uhlíkové neutrality, musí se využít potenciálu digitalizace. „Ani ne za dvacet let se recyklace stane hlavním zdrojem materiálů pro nové technologie,“ konstatoval. Rozvoj nových technologií včetně umělé inteligence označil za prioritu a nezapomněl na bezpečnostní rozměr komplexu změn. Prognóza také odhaduje, že na dodatečné zelené a digitální investice do energetiky, dopravy, průmyslu, stavebnictví i zemědělství společenství jen do roku 2030 vynaloží 650 miliard eur.

Takový záměr skutečně počítá s tím, že než dospěje jedna generace, budou po dálnicích svištět elektromobily i autobusy a nákladní vozy na vodík. Přičemž k samotné přepravě toho bude méně – díky počítačům bude lépe organizovaná, průmysl se materiálově uskrovní, mnoho věcí začne vznikat na 3D tiskárnách. V obchodech se bude platit jen bezkontaktně, díky elektronickému spojení na dálku odpadnou návštěvy úřadů a ubude cest za lékařem. Internet, počítače a stále více i umělá inteligence začnou převažovat nad reálným světem.

Lidé se začnou dělit na konzervativce a progresivisty. Příští generace regulaci přijmou jako běžnou věc.

Unijní strategie obsahuje i metody, jak to udělat, aby transformace běžela podle plánu. Na čelném místě předpokládá využití regulačního a normalizačního vlivu Evropské unie, rozmach sociální legislativy, nové zákony posilující kyberbezpečnost a důslednější monitoring vývoje společnosti a vyhodnocování statistických dat.

K tomu je nutné vyvíjet tlak na nové obchodní modely, které povedou k udržitelným spotřebitelským vzorcům. Součástí plánu je prosazování evropské zásady „omezit, opravit, znovu použít a recyklovat“ na celosvětové úrovni.