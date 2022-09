Většina českých i evropských politiků dlouhou dobu kolem regulace cen energií jen opatrně našlapovala. Koncem srpna však ceny elektřiny s dodávkou v příštím roce vystřelily k tisícovce eur za megawatthodinu. A už nešlo jen taktně mlčet. Začalo být jasné, že je třeba zasáhnout.

Kdyby tyto extrémní ceny vydržely delší dobu, energetika a s ní i celá ekonomika by se nejspíš zcela zhroutily. Vždyť ještě loni v lednu se stejný kontrakt obchodoval kolem 50 eur a přesně před rokem stál kolem stovky.

Ale jak proti růstu cen zakročit? Evropští lídři budují evropský energetický trh řadu let a považují ho za klíčový nástroj pro přechod k bezemisní energetice. Vždyť jednou z výhod propojeného přeshraničního obchodování měla být ochrana vůči velkým výkyvům v cenách a nabídce. Trh měl podle jeho tvůrců poskytovat energie za dostupné ceny, protože výrobci budou soutěžit o to, aby na burze nabídli co nejlevnější energii.

Dlouhou dobu to skutečně jelo přesně podle této šablony. Obchodní model vycházel z toho, že výslednou cenu elektřiny určuje mezní neboli „závěrná“ elektrárna. Tedy nejdražší zdroj, který je třeba v danou chvíli zapnout, aby byla uspokojena veškerá poptávka.

V závislosti na ceně emisní povolenky – a cenách vstupních surovin – se v této pozici historicky střídaly plynové a uhelné elektrárny. Výrobci s nižšími variabilními náklady, například obnovitelné zdroje nebo jaderné elektrárny, pak dodávali za stejné ceny jako nejdražší výrobny. Jen díky svým nižším nákladům (nemusí kupovat palivo ani emisní povolenky) na jedné megawatthodině vydělali víc.

Když hodně svítí a fouká, spadnou ceny pod nulu

Ale v momentech, kdy třeba kvůli dostatečnému větru a slunečnímu svitu a slabé poptávce – tedy typicky v neděli dopoledne během prázdnin – bylo na trhu elektřiny dost, mohla být cena i záporná. Uhelné a plynové elektrárny byly v tu chvíli ze hry a obnovitelné zdroje potřebovaly prodat svou produkci.

Občas se to stane i nyní. Například poslední srpnovou neděli ve dvě odpoledne byly velkoobchodní ceny elektřiny v Nizozemsku minus 10 eur za megawatthodinu. Většina energie pocházela z fotovoltaiky nebo větru a pouze čtyři procenta z plynu.

Mnohé země překotně dekarbonizovaly. Dělaly to předčasně, aniž by měly dostatečnou náhradu.

Popsaný mechanismus popisuje krátkodobé dodávky, ale dosažená úroveň se po vyloučení extrémů propisuje i do dlouhodobějších kontraktů. V nich se pochopitelně odrážejí i další vlivy – od fáze ekonomického cyklu až po očekávané počasí.

Mnoho let tento model fungoval a přinášel skutečně levnou elektřinu. Možná až tak levnou, že se investoři moc nehrnuli do budování nových zdrojů. Pokud jim ovšem na investice někdo (stát) nedal část peněz nebo negarantoval výkupní cenu.