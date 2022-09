Statisíce Čechů přestávají vycházet se svými příjmy. V zemi žije dlouhodobě v chudobě kolem desetiny populace a do konce letošního roku toto číslo vzroste zhruba na dvojnásobek. S tím se může zvýšit i kriminalita. Podle sociologa a ředitele výzkumné společnosti STEM Martina Buchtíka to ale zatím není stav, který by výrazně ohrožoval fungování společnosti. Riziko, že k tomu dojde, vidí v příštím roce, kdy pro to budou optimální podmínky. „Do hry vstupuje nejen ekonomické hledisko, ale i politické,“ říká. Blíží se prezidentské volby, které bývají v Česku velmi emotivní, zároveň je pravděpodobné, že energetická krize nezmizí po této topné sezoně. Postupně se i proto bude podle sociologa objevovat prostor pro zformování radikálních hnutí, která by mohla společnost skutečně rozdělit. Může tak dojít k nárůstu střetů mezi lidmi a k narušení demokratického systému v Česku. Existuje ale řešení, jak společenskou krizi v zemi zvládnout.

Češi se podle vašeho srpnového průzkumu v souvislosti s válkou na Ukrajině a jejími důsledky na život tady obávají mnohem víc zdražování než vojenského ohrožení země. Dá se to vyložit tak, že Češi se víc bojí ztráty životní úrovně než války?

To, že v současné době, na rozdíl od března nebo dubna, panuje jednoznačně největší obava ze zdražování, je spojeno s nejistotou. Ta je v běžné populaci větší než v době ekonomické krize před deseti lety a zároveň se skutečně zvyšuje množství lidí, kteří přestávají vycházet s příjmy. Jsou jich statisíce. Ale nejde o jev, který by v tuto chvíli otřásl celou společností. Čili je to do značné míry záležitost určité negativní emoce, která je tažena hlavně tím, že v této situaci nedokážeme předvídat, co přijde. A také tím, že naši političtí představitelé, ať už koaliční, nebo opoziční, ale ani experti nám nedodávají jasný rámec, kam krize půjde a jak na nás může dolehnout. V momentě, kdy máte pocit, že vás něco ohrožuje, ale nevíte, do jaké míry, stresuje vás to vlastně ještě víc, než kdybyste něco věděl. Třeba jaká je šance, že přijdete vy nebo někdo z vašich blízkých o práci, i kdyby byla poměrně velká. Když tohle víte, můžete se připravit.

Takže obavy ze zdražování nyní překonaly obavy z vojenského ohrožení země kvůli větší nejistotě z budoucího vývoje cen?

Válečné ohrožení pro nás bylo v době, řekněme v posledních 25 letech velmi nízké. Česko je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, ve všech žebříčcích se umísťujeme v první desítce. Situace se radikálně změnila na konci února letošního roku, kdy pocit ohrožení vzrostl. Ale ukázalo se, aspoň pro veřejnost, že ten konflikt se bude držet v hranicích Ukrajiny a možná Moldavska, avšak nebude se přelévat za hranice NATO a do Evropské unie, takže v tu chvíli nemáme pocit, že bychom byli tolik vojensky ohroženi. Respektive tento pocit teď není ve zdejší společnosti dominantní.

Nejistota je v běžné populaci větší než v době ekonomické krize před deseti lety. Statisíce lidí přestávají vycházet s penězi.

Inflace v Česku nabrala rychlé tempo, podle červnového průzkumu STEM muselo 80 procent lidí začít šetřit a 65 procent se obává chudoby. Na druhou stranu šetření nejspíš není tak dramatické, když Češi například letos v létě utráceli za dovolené více než před covidovou pandemií. Jak to jde dohromady?

A teď už dokonce 90 procent lidí deklaruje, že na něčem šetří, jenže nemáme dostatečně podrobná data na to, abychom řekli, kde přesně výdaje omezují. Pro jednoho může šetření znamenat, že si nekoupí nejdražší whisky, ale tu třetí nejdražší, kdežto pro jiné lidi to znamená, že už nemají třeba na čerstvou zeleninu nebo si nemohou dovolit koupit dostatek masa. Ale zároveň víme, že část lidí, 10 až 15 procent populace, je v této situaci dlouhodobě, tedy byla v ní i v době ekonomické konjunktury před covidem. My si totiž falešně představujeme, že česká společnost je jednolitá masa. Není, je složena z různých skupin, a ty jsou na tom velmi odlišně. Ovšem během covidu byla velká část populace schopná spořit, a to proto, že neměla některé typy výdajů. Bohatší část společnosti, což je zhruba 30 procent lidí, je zvyklá jezdit na více zahraničních dovolených ročně, což během covidu nebylo možné. Rostly jim tedy zásoby peněz, které nyní odčerpávají. Úspory jsme ale viděli i u lidí s průměrnými příjmy. Tudíž masivnější cestování je spíš odložená spotřeba, a rozhodně to není tak, jak občas hlásají novinové titulky, že by lidé jeli – s nadsázkou řečeno – na poslední karneval a pak byli připraveni zemřít. Cestovní ruch v podstatě dva roky neexistoval a lidé si teď vynahrazují, co nemohli dělat, protože cestování patří k jejich životnímu stylu a standardu.

Mnohem víc se propadu životní úrovně nebo chudoby obávají ženy než muži. Je to důsledkem toho, že mají nižší platy?

Ano, zejména u žen, které vychovávaly děti, se trest za to v jejich příjmech táhne až do důchodu. A také je to důsledkem existence specificky ohrožených skupin, v nichž jsou ženy zastoupené častěji. Jde o rodiče samoživitele, mezi nimiž je 90 procent žen, ale také o ženy ve vyšším důchodovém věku. Tím, že mají vyšší pravděpodobnost dožití než muži, častěji zůstávají osamělými vdovami a ty zároveň mají, opět systematicky, nižší důchody než muži. Množství lidí v opravdu ohrožených skupinách je ale mnohem menší než množství těch, kteří mají pocit, že ohroženi být mohou. Z našich dat vyplývá, že strašně důležité nejsou jen příjmy, ale také finanční závazky typu hypotéky. V momentě, kdy člověk splácí, cítí se být v mnohem větším ohrožení, než když má relativně nízký příjem, ale nemá finanční závazky. Psychologicky nejohroženější tak může být skupina domácností nebo lidí s relativně vysokými příjmy, kteří nikdy v minulosti takový pocit nezažívali, ale teď u nich právě kvůli finančním závazkům začínají propukávat.