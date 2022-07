Na konzervativní a roztříštěný trh prodeje použitých knih vtrhli před třemi lety dva noví hráči – Knihobot a Reknihy. A výrazně ho proměnili. Prvně jmenovaný je větší a využívá informační systém s prvky strojového učení. Měsíčně prodá kolem 80 tisíc knih a už patří mezi největší české obchodníky v tomto oboru. Loni zečtyřnásobil svůj obrat na 77 milionů korun a získal investici od skupiny Miton. Letos je cílem 200 milionů, ačkoli původní očekávání byla ještě větší. Zakladatel služby a její spolumajitel Dominik Gazdoš měl na rozvoj své technologické firmy slíbené peníze od dalších investorů, z dohod ale prozatím sešlo. Venture kapitálové společnosti se obávají ekonomické krize, na kterou už podle Gazdoše doplácí řada e‑shopů. Proto Knihobot tlumí plány růstu i expanze do zahraničí. „Hodně jsme propouštěli, abychom se dostali zpátky do zisku a abychom se vrátili k udržitelnému byznysu. Pořád máme růstový scénář, ale hodně opatrný,“ říká Gazdoš.

Šéf knižního online bazaru předpokládá, že ekonomická recese bude mít pozitivní dopady na životní prostředí. Materiály se podle něj budou více recyklovat a lidé budou častěji kupovat použité, a tedy levnější výrobky. Nového zboží se bude vyrábět méně, bude dražší, ale kvalitnější. „V knižním oboru se to už děje,“ dodává antikvář.

Co čtete a kolik knih zvládnete za rok?

Nikdy jsem nebyl úplně žánrově zaměřený, čtu od sci‑fi po klasiku, hodně 19. století, romantismus i realismus. Občas si koupím i novější knížku. Teď čtu míň, protože mám dost práce. Za rok dočtu od začátku do konce třeba deset knížek. Mám ale tendenci spoustu knih rozečíst podle toho, jak se mění mé zájmy a co mě láká, takže jich strašně moc nedočtu. Přestal jsem si z toho dělat bariéru. Když mě něco zajímá víc, prostě čtu jinou knihu.

Nedokončil jste střední školu. Proč a co jste studoval?

Z jedné školy jsem odešel sám a dvakrát mě vyhodili. Nejdřív jsem šel na technické lyceum, kde jsem se chtěl naučit programovat. Informatika tam ale spočívala v tom, že jsme se učili v Excelu používat různé fonty a podobně. Tak jsem se rozhodl, že půjdu na gympl. Ale měl jsem problém s učiteli a autoritami obecně a také mi tam přišlo, že jsem schopný trávit svůj čas hodnotněji.

Proč? Bylo to na vás moc teoretické?

To ne, spíš se tam většinu času nic nedělo. Řada předmětů je tam jenom proto, aby se vyplnil čas. Občas učitel evidentně vykládal o něčem, co ho nebavilo. Když byl nemocný, řekli nám, ať si děláme něco svého. Měl jsem pocit, že jsem se mnohem víc dozvěděl třeba z knihy. Do školy jsem moc nechodil, ale ne že bych si pořád jen doma četl.

Dominik Gazdoš (29) Už na střední škole, kterou nedokončil, si začal přivydělávat prodejem knih přes internet. Pak ve Zlíně otevřel obchod s použitým zbožím, především starožitnostmi a knihami. Postupně se začal soustřeďovat jen na použité knihy, spustil e‑shop Antikvarium a přestěhoval se do Prahy. V roce 2019 se koncept online antikvariátu začal měnit na technologicky propracovanější službu Knihobot. Dominik Gazdoš v ní dnes působí jako ředitel a firmu, která měla loni obrat 77 milionů korun, vlastní spolu s bratrem Davidem a investiční skupinou Miton.

Místo školy jste tedy začal podnikat?

Tak trochu jsem podnikal už během střední školy, prodával jsem knihy na internetu, přes Aukro. Nechtěl jsem si říkat rodičům o peníze, chtěl jsem být nezávislý. Když mě vyhodili ze školy, otevřel jsem si kamenný obchod s použitým zbožím a zároveň jsem dál prodával po internetu. Myslel jsem si, že se budu věnovat hlavně starožitnostem. Za nimi byla vidina snadněji vydělaných peněz, protože na položku mají vyšší cenu, zatímco knihy se prodávají po pár korunách. Asi po půl roce jsem si ale uvědomil, že knížky jsou řemeslo, které umím, a spustil jsem e‑shop.

Na svém profilu na sociální síti LinkedIn píšete, že Antikvarium byl klasický internetový antikvariát, který jste chtěli dělat ve velkém, ale dostali jste se do slepé uličky. V čem?

Spíš jsme vyzkoušeli mnoho různých slepých uliček. Zkoušeli jsme v té době ještě další obory, například obchod s bižuterií. Pořád jsem vedle toho dělal knížky a tím jsem financoval tyto další nápady. S bratrem jsme také chtěli udělat e‑shopový systém a vyhledávač pro antikvariáty a starožitnosti a v zásadě tak nahradit Aukro. Tenkrát byla na trhu příležitost, protože Aukro na tom bylo špatně, ale vzali jsme to za špatný konec a projekt selhal. Náš produkt byl složitý, chtěli jsme obsloužit moc trhů, zároveň každý z nich byl malý. Tak jsme si uvědomili, že umíme prodávat knížky a tomu bychom se měli věnovat naplno.

Antikvarium fungovalo pár let podobně jako jiné online antikvariáty, ale zhruba před dvěma třemi lety jste spustili Knihobot. V čem je jiný?

Je tu několik rozdílů. Nikdy nebyl problém prodat použité knížky. Většinou jsou buď levnější než nové, anebo jsou to tituly, které jako nové už neseženete. Druhá stránka věci je, jak k nám knížky efektivně dostat. Proto jsme přemýšleli nad způsobem, jak vytvořit dobrou službu i pro zákazníky, kteří nám knihy dávají k prodeji. Když jsme fungovali jako klasický antikvariát, měli jsme inzeráty na výkup knih. Někdo nám zavolal, že vyklízí byt, my jsme přijeli, nabídli za celou knihovnu pár korun, odvezli jsme to a prodali. To ale nebyla služba, o které by člověk vyprávěl kamarádům, jak díky ní dobře knihy prodal. Dneska už takovou máme. Když přes nás chcete prodat knížky, kamkoli po Česku k vám pro ně pošleme kurýra na naše náklady. Nebo vám pošleme kód do Zásilkovny, knížky přinesete na její pobočku a zase na naše náklady pak jdou do našeho skladu. Anebo přinesete knížky rovnou na pobočky Knihobotu.