Čtyřiadvacetiletá Němka Matilda se rozhodla, že si celý rok nekoupí žádné nové oblečení. Kvůli ochraně životního prostředí si v second handu pořídila dokonce i svatební šaty. V tomto přístupu není zdaleka výjimkou. V Evropě včetně Česka dochází v posledních letech k velkému nárůstu zájmu o použité zboží. K nakupování oblečení v „sekáčích“ se hlásí i celebrity jako třeba bývalá česká miss a nyní modelka Jitka Nováčková nebo herečka Petra Špindlerová. A na vlnu zájmu o použité věci naskakují také významní maloobchodní hráči, jako jsou módní řetězce H&M nebo C&A, e-shopy s oblečením Zalando a About You či prodejce nábytku Ikea.

Potenciál je pětina trhu