Před čtvrt stoletím vyvrcholila největší měnová krize v historii České republiky. Česká národní banka v ní ve snaze udržet pevný kurz koruny tehdy utratila miliardy dolarů. Zbytečně. Tlaku spekulantů nedokázala vzdorovat a záhy byla donucena zcela změnit svoji měnovou politiku. Opustila pevný kurz a přešla na kurz plovoucí.

Měnovou krizi se sice záhy podařilo zažehnat, následovala však krize finanční a záhy i krize celé ekonomiky. Centrální banka totiž v obavě z růstu inflace stahovala hotovost, což vedlo ke zdražování úvěrů a zpomalování ekonomiky. Její zadrhnutí pak vyústilo v pád vlády Václava Klause. Nový kurz měnové politiky ČNB však přetrval do dneška.

Pýcha předchází pád

Pád koruny měl složitou historii. Nešlo jen o ryze ekonomické faktory, ale také odlišné postoje politiků, ekonomů i celé společnosti ke způsobu přechodu od socialismu ke kapitalismu.

Potížím s korunou paradoxně předcházely úspěšné roky 1993 až 1995, kdy liberalizovaná a zčásti privatizovaná ekonomika rostla až šestiprocentním tempem. Pomáhala v tom i politika ČNB založená na pevně stanoveném kurzu a cílování měnové zásoby a tím ovlivňování poptávky, což vedlo v postkomunistickém světě k ojedinělé měnové stabilitě. Česká republika si tak mohla dovolit zavést téměř plnou směnitelnost koruny. To ovšem byla dvojsečná věc: na jedné straně to posílilo prestiž reformátorů, na straně druhé se světu úplně otevřela dosud křehká ekonomika. Pokud jde o samotnou českou měnu, tak s tou se začalo ve velkém obchodovat na mezinárodních trzích a desítky miliard korun se ocitly mimo kontrolu centrální banky. Udržení kurzu bylo stále náročnější. V roce 1996 musela ČNB rozšířit fluktuační pásmo, v němž se kurz udržoval, z pěti procentních bodů na 15 (koruna tak mohla posílit či oslabit až o 7,5 procenta). I to se ale časem ukázalo jako nedostatečné.

Přehřátá ekonomika

Navenek úspěšná česká ekonomika se v druhé polovině 90. let potýkala s nahromaděnými problémy. Ty zvýrazňovala neschopnost dohody mezi vládou a centrální bankou o koordinaci měnové a rozpočtové politiky. Vláda například kvůli modernizaci průmyslu spoléhala na rozsáhlé zahraniční investice, zatímco ČNB se nadměrného přílivu zahraničního kapitálu v obavě z dopadů na inflaci obávala.