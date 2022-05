Podnikatelé i dodavatelé energií stále hlasitěji požadují, aby stát začal regulovat ceny elektřiny a plynu. Poukazují na to, že drahé energie drtivě zasáhnou domácnosti, přivedou mnoho firem ke krachu a tím způsobí pohromu pro celou ekonomiku. Podle firemního sektoru je tedy nutné trhy umravnit, protože kvůli válečnému běsnění nefungují normálním způsobem. Proti však stojí argumenty, že pod tíhou současné situace by nebylo moudré bořit to, co se v Evropě řadu let budovalo a dobře fungovalo. Vláda do toho také zatím nechce příliš zasahovat, spoléhá spíše na cílenou podporu pro ohrožené skupiny a snižování spotřeby. Není však jisté, zda si s tím vystačí. Týdeník Ekonom proto zmapoval, co jiného by mohlo dávat smysl.

Zástupci podnikatelů například ve společném dopise před pár týdny vyzvali vládu, aby ceny energií zastropovala. U firem či domácností, kde by to nestačilo, by pak měl stát podle jejich představ použít systém energetických poukázek financovaných ze zisků společnosti ČEZ. Šlo by vlastně o dotace na nákup energií.

„Reakce vlády zatím není žádná a obdobně jsou na tom další podnikatelské svazy. Situaci považujeme nadále za neudržitelnou. To, že vláda nedělá žádná razantní, rychlá a efektivní opatření, jen roztáčí další inflační spirálu, protože se ještě zvýší tlak na ceny,“ říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.

Také člen představenstva dodavatele energií Centropol Jiří Matoušek tvrdí, že stát by měl řídit velkoobchodní cenu elektřiny. „Řízení trhu v uvažovaném mechanismu je řešením pro situaci, kdyby trh v podstatě podle běžných pravidel přestal fungovat. Elektřiny je dostatek, přesto její ceny neúměrně rostou. Důvodem je zejména nervozita trhu z nepředvídatelného vývoje,“ říká Matoušek.