V budoucnu z ulic zmizí většina aut. Oproti současnému počtu jich zůstane jen osmina. Lidé je nebudou vlastnit ani řídit, ale budou si pronajímat bezpilotní auta v různých úpravách, od lůžkové přes kancelářskou po luxusní nebo létající. Po odvozu zákazníka auto samo rozpozná, jestli je špinavé a musí odjet na vyčištění. Hromadná doprava bude zadarmo, anebo cestující dostane za přepravu zaplaceno. Tak si Martin Hausenblas představuje dopravu v městě budoucnosti.

Ústecký patriot, podnikatel, filantrop, aktivista a bývalý komunální politik o sobě říká, že je především inovátor a člověk, který boří zavedené pořádky. Ostatně na to má i „papíry“ – před dvěma lety získal ocenění vizionář v soutěži Manažer roku. Přestože Hausenblas tvrdí, že mu provozní vedení firem moc nejde, pár úspěšných společností už založil. Především předního evropského dodavatele reklamního textilu Adler, dnes Malfini, s obratem necelé dvě miliardy korun. Rozjezd jeho podnikání ale vypadal úplně jinak. Skončil s dluhem, z kterého se dostal díky byznysu na záchytce.

Ve videoupoutávce k reality show Milionář mezi námi, ve které jste vystupoval, jste řekl, že vás lidé vnímají jako ufona, protože přemýšlíte jinak. A pak jste dodal: „Ani se nedivím, fakt jsem ufon.“ Co jste tím myslel?

Mnoha lidem vadím, protože působím rušivě. Většina lidí je adaptována na situaci, v které teď žije, a přirozeně chce zachovat status quo. Změna pro ně znamená ohrožení, protože se na ni musí adaptovat, a to vyžaduje spoustu energie. Obvykle se lidé dívají jen pár let dopředu. Já jsem ale inovátor, disruptor. Pořád přemýšlím, co by se dalo udělat lépe, ale liším se v plánovacím horizontu. Dívám se na 50 i 100 let dopředu. A moje největší téma je udržitelnost. Vidím, jak plundrujeme tuhle planetu, a jestli to takhle půjde dál, brzy s námi bude amen. Lidé neradi slyší, že řešením je odkládání spotřeby a také že je potřeba nastolit adaptační mechanismy.

Jak jste se na klimatické změny adaptoval vy a vaše firmy?

Teď, když hodně zdražují energie, je fajn přecházet na fotovoltaiku. Naše firma Malfini už ale má fotovoltaiku na budově skladu několik let. Na jedné konferenci jsem se ptal publika, kdo je spokojený s tím, že cena energií stoupla. Zvedl jsem ruku jako jediný, protože celá firma jede na solární energii – a sluníčko žádnou fakturu neposílá. Takže naši konkurenti mají drahou elektřinu, ale my ne. A návratnost naší investice se teď posunula z osmi let na pět. Samozřejmě to trochu přeháním, nejsem obecně spokojený s tím, že se zdražuje energie. Ale jenom to dokládá, že firmy, které jsou nastavené udržitelně, jsou odolnější než podniky, jež jsou závislé na vnějších faktorech. A odolnější firmy většinou vydrží déle než ty méně odolné.

Říkal jste, že se ve svých plánech díváte hodně daleko dopředu. Jak vám jde plánování v krátkodobém horizontu?

Krátkozrací lidé nevidí dobře do dálky a dalekozrací zase nevidí dobře na blízko. Neříkám, že být dalekozraký je lepší, jenom je to jiné. Já jsem dalekozraký a to se projevuje v tom, že nejsem dobrý v řízení. Moje firmy fungují nejlíp od chvíle, kdy jsem je přestal řídit. Proto se zabývám tím, jakým směrem jdeme v dlouhodobém horizontu, hlídám hodnoty ve firmě, aby z ní nevzniklo něco, s čím nechci mít nic společného, a na provozní řízení jsou ve firmě lidé, kteří to umí a strčí mě v tom do kapsy.

Před dvěma lety jste získal ocenění „vizionář“ v soutěži Manažer roku – v jaké oblasti se považujete nejvíc za vizionáře?

Moje hlavní téma je udržitelnost a v rámci něj se hodně zabývám dopravou. Do dopravy jsem se dostal přes přepravní portál Liftago, které jsem zakládal s vizí, že dojde ke konverzi osobních aut na autonomní.

Loni ředitel Liftaga Ondřej Krátký v rozhovoru pro Ekonom vzpomínal, jak jste před 10 lety při zakládání této taxi platformy vymýšlel systém, jak v budoucnu ve městech rozmístit autonomní auta. Jakou vizi přepravy ve městech jste tehdy měl?

Liftago už dávno není taxislužba. Je to platforma, která spojuje poptávku a nabídku nejrůznějšího charakteru přepravy. Ať už to je přeprava člověka, nebo kabátu, který někdo někde zapomněl, nebo přeprava balíčků. Na druhé straně jsou dopravci, kteří chtějí práci. Zázrak je v tom, že síť dopravců, respektive rozmístění zdrojů je tak husté, že kdokoliv chce něco přivézt, zdroj je velmi rychle dostupný. Myslím si, že se naše firma jednou stane ve světě autonomních aut nepostradatelnou.

Jak to souvisí s nástupem autonomních aut a se softwarem na jejich rozmístění? Bezpilotní vozidla jsou podle mnoha odborníků ještě daleko.

Velmi úzce, my už v tomto světě v podstatě jsme. Taxikář je de facto předstupeň autonomního auta. Přes aplikaci si objednáte přepravu, auto přijede, naloží vás, odveze, vyloží a vy zaplatíte bezhotovostně. Je fakt, že autonomní auta přijdou později, než jsme čekali. Myslel jsem si, že už to tady třeba pět let bude. Sice není, ale už je to běžné, až otřepané téma a svět k tomu spěje.