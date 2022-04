Spočítat předem, za kolik se postaví dům nebo bytový areál, je nyní kvůli výkyvům v cenách stavebních materiálů prakticky nemožné. Developeři proto přestávají prodávat rozestavěné nemovitosti a čekají, kam náklady vyšplhají. Pak se teprve rozhodnou, jestli byty prodají, nebo je budou pronajímat. „Je to světový trend,“ říká jeden z nejvyhledávanějších českých architektů současnosti Petr Kolář, který spolu s Alešem Lapkou založil a vlastní studio ADR.

Kolář má na starosti především zahraniční projekty, které navrhuje od Severní Ameriky přes Karibik a Evropu po Asii. Po některých z těchto destinací s ním v posledních letech jezdili i filmaři. Ti teď dokončují o architektovi, jehož bratrem je známý prezidentský a sportovní fyzioterapeut Pavel Kolář, celovečerní dokument.

S Petrem Kolářem jsme si povídali v jeho pražské kanceláři plné knih, lejster a designových artefaktů. Zapálil si doutník a začal vysvětlovat, proč jsou některé regulace architektury absurdní, proč se nenervuje ze schůzky se zakladatelem Googlu Larrym Pagem nebo jak se mu spolupracuje s podnikateli miliardáři, kteří českého architekta často vyhledávají.

Stavební materiály a technologie během pandemie covidu a teď i kvůli válce na Ukrajině a sankcím na ruské firmy výrazně zdražily. Propisuje se to nějak do staveb, které navrhujete?

Zatím se v tom ještě tolik neprojevuje válka na Ukrajině, i když například ocel už není k dostání. Jako architektů se nás zatím zdražení tolik netýká, hodně se ale dotýká inženýrů. Statici počítají výztuže a nakupují se stavební prvky podle sortimentu, který je zrovna k dispozici.

Ale nesouhlasím úplně s tím, že se stavební materiál zdražil hlavně kvůli covidu. Existuje určitá cenová sinusoida, kterou ovlivňuje nabídka a poptávka. Je to, jako když v obchodě najednou všichni začnou skupovat cukr, tak ho dodavatelé zdraží. To samé se děje se stavebními materiály.

Myslíte si, že dodavatelé stavebních materiálů navyšují ceny zboží víc, než by odpovídalo růstu nákladů na energie nebo dopravu, a využívají tak vysokou poptávku k navýšení marže a zisku?

Ano, spousta firem to zneužívá. Je to podobné jako s benzinem. Firmy najednou zjistily, že situace na trhu nahrává tomu, že mohou mít větší zisky. Důvodem rychle rostoucích cen stavebních materiálů je také to, že se hromadí. Podobně jako když byla šílená panika kolem nedostatku AdBlue, tak ho všichni nakoupili obrazně řečeno do sudů v garáži. Cena pak byla najednou několikanásobně vyšší a dodavatelé z toho měli větší zisky. Dneska je ale AdBlue všude. Třeba dřevo bylo také před půl rokem extrémně drahé a dneska se vrátilo na ceny, které byly ještě před covidem.

S jakou přesností a zárukou dokážete při takových změnách spočítat, kolik bude investora stát projekt?

Je to strašně složité. Děláme rozpočet na základě nejaktuálnějších cen. Developer dostane nějaký cenový vstup a ten se upravuje podle toho, jak postupuje stavební proces. Ale hodně se kvůli tomu mění i samotný development. Většina velkých developerů, kteří si za poslední léta dost vydělali, některé bytové domy postaví za své peníze a nechávají si je. Je to světový trend. Až později se rozhodnou, jestli stavbu začnou rozprodávat, anebo si ji nechají a budou byty pronajímat. Hodně developerů dneska stáhlo prodeje svých nemovitostí a čeká, protože nejsou schopni zanalyzovat, za kolik budou schopni projekty ve finále postavit.

Jak se promítá v požadavcích na stavby současný důraz na ekologii a udržitelnost a nyní i vysoké ceny energií?

Energetická náročnost staveb klesá, ale regulace výstavby spějí až k absurdním věcem. Musíme utrácet za to, abychom eliminovali negativní dopady „zlepšování staveb“. Například když máte v rodinném domě bazén, vnější izolace budovy je tak extrémní, že nepustí teplo ven ani dovnitř, takže teplo z vody v bazénu se akumuluje do konstrukcí a prochází do vyšších pater. Potom kolikrát musíte místnosti o patro i dvě výš chladit, přestože v nich ani v zimě nepoužíváte topení. Jiný příklad: domy už jsou tak utěsněné, že nevětrají, a musí v nich být čidla na oxid uhličitý. Proto je také předepsaná rekuperace vzduchu. Izolační systémy jsou tak dokonalé, že se v ložnici bojíte, aby se tam nevydýchal vzduch a neudusil jste se. A když si uděláte rekuperaci, někdo ji musí čistit. To samé platí pro další systémy v domech, takže potřebujete spousty údržbářů. A to všechno zvyšuje náklady na údržbu domů. Řada našich klientů už říká, že raději koupí starý dům, aby se nemuseli starat o to, jestli se neporouchalo nějaké čidlo nebo nějaký systém.

Jinými slovy domy už jsou podle vás přetechnizované?

Začínají být. S nadsázkou bych řekl, že dnes bydlíte s ajťákem, protože hodně věcí v domech funguje jen s pomocí nějakého systému. Dám příklad: resort, který jsme postavili skoro před deseti lety na Maledivách, máme v Praze celý na počítači. Mohu tam na dálku vypnout jakékoliv světlo, vidím, kolik každá pračka naprala, kolik každá sušička usušila. Dohlížíme na řízení resortu a na základě toho dokážeme rychle analyzovat jakýkoliv problém, třeba u čističky odpadních vod, výroby vody a podobně.