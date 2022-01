Před rokem tři miliony, dnes už téměř čtyři. Tolik by teď žádal za postavení naprosto stejného rodinného domu majitel firmy Dřevostavby Sladro Roman Slánský. „Nárůst přibližně o 30 procent, někteří ale mohou zaplatit i více, když mají třeba dům více prosklený,“ přibližuje.

Ve stavebnictví zdražilo za poslední rok úplně všechno. „OSB desky, dřevo o 150 procent, polystyren o 90, železo o 60, betony o 20, stejně jako stavební chemie, tedy malta, lepidla, tekutá hydroizolace,“ přiblížil Milan Kubát ze stavební společnosti Stavokomfort.

Mnohé firmy takové razantní zdražení, které podle nich navíc přišlo doslova ze dne na den, zaskočilo. Přisuzují ho sice především rozpadu dodavatelsko‑odběratelských řetězců zapříčiněnému koronavirem, ale někteří zároveň spekulují i o tom, zda to přece jen nebyl ze strany výrobců tah, který měl vyšponovat ceny a zmírnit tím ztráty spojené s covidem. Nezdražovaly ale jen materiály, rostla i cena stavebních prací. Z nejnovějších čísel Českého statistického úřadu plyne, že loni to bylo meziročně o 5,1 procenta. Zatímco dříve například ukrajinský pracovník inkasoval zhruba dvě stě korun za hodinu, dnes to může být u kvalifikované síly až o sto korun více. „Chtějí pracovat, dělají i večer a často pracují opravdu velmi dobře. Když chcete někoho šikovného, je to jinak obecně problém,“ říká Slánský. Aktuálně nízká nezaměstnanost v Česku nedostatek lidí ještě umocňuje. „Do dělnických profesí se nikdo moc nehrne,“ konstatuje majitel Československého nemovitostního fondu Daniel Římal. Upozorňuje, že chybí i řidiči, pracovníci na hrubé práce nebo pomocný personál. Bez pomoci zahraničních dělníků nemají tak podle něho firmy šanci na větší expanzi.