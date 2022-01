Nedostatek materiálů, prudký růst cen mnoha surovin, zdražování stavebních prací i přetrvávající nedostatek pracovníků. Stavebnictví za poslední rok muselo vedle covidu čelit řadě problémů. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy tento rok o moc lehčí nebude.

Jaký byl rok 2021 pro stavebnictví?

Když už jsme si všichni mysleli, že je covidová krize za námi, tak to vypuklo znova. A k tomu se navíc přidal až skokový nárůst cen stavebních materiálů, jako třeba u oceli, zateplovacích materiálů, cementu – který navíc ani nebyl k sehnání. A rostla i cena dřeva, prostě všech věcí, které jsou poměrně zásadní pro stavbu, u některých přitom až o stovky procent. Navíc třeba u zmíněné oceli to bylo tak, že dodavatel garantoval cenu například pouze dva dny, a stávalo se, že jste si objednali tisíc tun, ale dostali jen pět set tun.

Jak jste si nárůst cen za stavebníky zdůvodnili?

Přičítali jsme to zejména rozpadajícím se dodavatelsko‑odběratelským řetězcům. Ale pak taky tomu, že loni v dubnu, kdy se omezující pravidla kvůli covidu významným způsobem uvolnila, všichni najednou začali zase fungovat, a tím pádem narostla obrovským způsobem poptávka. A to nejen v Evropě, ale celosvětově. Čína například vykoupila dřevo z Kanady a Spojených států. Prostě těch věcí, které na to měly vliv, byla celá řada a nebyla to jen místní poptávka.

A pak v druhé polovině roku přišel krach Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií.