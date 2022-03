Souběžně s konvenční válkou mezi Ruskem a Ukrajinou se bojuje také v kybernetickém světě. Nehraje tady roli teritorium, útočit je možné všude, na všechny možné cíle a často není jasné, kdo atak provádí. Anonymita dává hackerům možnost zkoušet nestandardními zbraněmi změnit rozložení sil v reálném světě. „Tahle kybernetická válka je rozhodně největší, jaká dosud byla, zapojili se do ní úplně všichni. Takže se může stát, že někteří indičtí hackeři útočí v zájmu Ruska a jiní zase v zájmu Ukrajiny. Situace je opravdu nepřehledná,“ charakterizuje dění Jindřich Karásek, který se několik let zabývá v antivirové společnosti Trend Micro vyhledáváním kybernetických hrozeb. Že se schyluje ke konfliktu, podle něj kybersvět zaznamenal jako první. Už dva měsíce před tím, než se ruští vojáci a tanky objevili na Ukrajině, začaly na internetu útoky na strategické podniky nebo kritickou infrastrukturu, a to i v okolních státech.

Jak se dalo poznat, že invaze Ruska na Ukrajině začala?

V kyberprostoru se útoky zmnožily obecně. Soustředily se hlavně na různé oťukávací činnosti a na důležité cíle. Objevily se třeba pokusy o útoky na české ambasády v zahraničí. A vždy v zemích, které byly důležité pro NATO, třeba v Turecku nebo různě v Africe. Když ale říkám útok, nešlo o to, že se někdo někam prohackoval a něco tam dělal. Myslím třeba skenování sítě či pokusy o uhodnutí hesel, případně různé phishingy (podvodná technika k získávání citlivých údajů v elektronické komunikaci – pozn. red.). Jednoduše řečeno, šlo o „hlučnou“ aktivitu, která je víc vidět, nebo o používání prefabrikovaných útoků v masovém měřítku. Jsou snáze detekovatelné než ty sofistikované, vyrobené na míru.

Kdy tohle skenování začalo?

Průzkumné nebo přípravné činnosti jsme masivně registrovali zhruba už dva měsíce před vlastními ruskými útoky po zemi. V našem regionu, který mám ve firmě na starosti a kam konkrétně spadají Česko, Rusko, Moldavsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Ukrajina, jsme zaznamenali až jejich dvousetprocentní nárůst.

Jak masivní byly tyto útoky?

Před dvěma měsíci šlo během 24 hodin o 168 tisíc útoků. Ale takové skenování probíhá na všech stranách, takže když bylo jasné, že se k něčemu v Rusku chystají, už i druhá strana zkoušela nějaké útoky nebo si skenovala infrastrukturu, elektrárny, velké průmyslové podniky či mediální agentury. A ty se také pak podařilo v Rusku hacknout.

Do jaké míry bylo cílem Česko?

Po Ukrajině bylo v Česku útoků mezi zmíněnými zeměmi nejvíc. Především se týkaly mobilních operátorů a provozovatelů sítí, tedy infrastruktury. Bylo jich téměř 15 tisíc. Ale ve velké míře i zdravotnických zařízení, elektráren, technologických firem a státních institucí, dále výrobních společností, operátorů a logistických firem. Pro srovnání, na Ukrajině došlo v oblasti zmíněné telekomunikační infrastruktury jen k deseti útokům, kdežto u elektráren se odehrálo více než 50 tisíc případů.

Kdyby se hackeři koordinovali, šlo by opravdu hodně změnit. S kybersvětem jsme spojeni mnohem více než kdy dřív.

Jsme tedy „pod palbou“?

Ano, především Česko, Polsko, Rusko a Ukrajina jsou nejčastějším terčem útoků.

Jak to vypadá s útoky tohoto typu nyní, kdy už hoří konvenční válka?