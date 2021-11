Zakladatel a výkonný ředitel Facebooku Mark Zuckerberg před několika dny vystoupil na virtuální konferenci, aby oznámil novinky, které na nějakou dobu ovládly mediální prostor. Podařilo se mu zatlačit do pozadí whistleblowerskou kauzu poukazující na špinavé praktiky, pomocí nichž je Facebook řízen.

Vize, se kterou „Zuck“ na zmiňované konferenci přišel, řadu lidí vyděsila. Jeden z nejbohatších lidí planety popsal svoji představu takzvaného metaverza. Tímto pojmem už se mnoho let označuje virtuální svět, který nahradí či do značné míry doplní ten reálný. Fanoušci sci‑fi a počítačů se s představami kolem metaverza setkávají dlouho, do širšího povědomí proniká až nyní. Příkladem je filmové zpracování populární knihy Ready Player One. V něm si lidé nasazují brýle a senzorický oblek pro virtuální realitu (VR) a z dystopického skutečného světa utíkají do prostředí jedniček a nul. V takových metaverzech mohou být kýmkoliv. Zároveň v nich funguje propracovaná ekonomika postavená na virtuálním zboží, pozemcích nebo objektech.