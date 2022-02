Pro zateplování budov jsou zásadní stavební desky z pěnového polystyrénu. Od šedesátých let se do nich začal přidávat zpomalovač hoření, který zajišťoval jejich lepší odolnost v případě požáru. Jenže od roku 2015 se tato přísada dostala na seznam rizikových látek. Spolu s tím vyvstal problém, jak produkci polystyrenu za několik desítek let bezpečně zrecyklovat. Desky nebylo možné kvůli obsahu zpomalovače ani skládkovat, jedinou možností bylo je zlikvidovat ve spalovně. Evropské sdružení EUMEPS odhaduje, že v Evropě v roce 2018 vzniklo přibližně 81 tisíc tun demoličního odpadu s obsahem zpomalovače a očekává se, že za 30 let ho bude vznikat každoročně dvakrát tolik. Pro představu se to rovná objemu více než 45 milionů námořních kontejnerů, který by přišel nazmar. Zásadní posun v tomto směru ovšem nyní přináší nová technologie, která umožní zpomalovače se zbavit a vzniklý produkt opět využít pro výrobu polystyrenu. Recyklační závod, který před půl rokem vyrostl v nizozemském Terneuzenu, je první, který je schopen ho ročně recyklovat v množství větším než tři tisíce tun ročně.

„Je použit unikátní postup rozpouštění pro plasty obsahující organické nečistoty, který je založen na patentovaném procesu vyvinutém německým Fraun­hofer institutem. Pro opětovné použití se zpět získá polystyren a brom,“ vysvětluje princip předseda českého profesního Sdružení EPS ČR Pavel Zemene. Do spolufinancování projektu v hodnotě více než 14 milionů eur se zapojilo více než sedm desítek zástupců evropského průmyslu z celého řetězce výroby a zpracování pěnového polystyrenu, včetně zmíněného českého sdružení.

Na polystyren z Česka dojde později

Zpočátku se bude především recyklovat stavební a konstrukční odpad z Nizozemska a Německa a přeměňovat na nové izolační materiály. Později ale bude závod přijímat odpad i z dalších zemí. V následném kroku by pak měly podobné jednotky vznikat po celé Evropě, a to převážně jako součást výrobních závodů na výrobu polystyrenu. „Jedna z prvních by mohla být v Kralupech nad Vltavou, v areálu firmy Synthos,“ přibližuje další plány Zemene.