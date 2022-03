Vojtěch Lanna byl příkladem podnikatele, který před více než 150 lety díky talentu, učenlivosti a především nevšední píli přebudoval malý rodinný podnik v mohutnou společnost. Ta navíc měnila ekonomiku celých českých zemí, kde právě začínala průmyslová revoluce.

V první polovině 19. století investoval do obchodu, dopravy a především do samotné výroby. Získal monopol na říční dopravu na Vltavě a Labi, stavěl se společníky první železnice a zahájil dobývání uhlí a výrobu železa na Kladně. V prostředí, kde stále přežívala středověká strnulost, byl přesvědčeným liberálem a řídil se příklady z daleko vyspělejší západní Evropy, kterou při cestách za obchodem dobře poznal.

Dílo Vojtěcha Lanny je současně připomínkou, že velkorysé podnikání obvykle překonává úzké nacionální hranice. Sám ostatně pocházel z česko‑německé rodiny a pokládal se za příslušníka nikoliv obou již rozhádaných národů, ale Českého království pod habsburským císařem. Od Františka Josefa I. byl také povýšen do šlechtického stavu.

Z lodníka podnikatelem

Vojtěch Lanna vyrůstal v českobudějovické rodině přistěhovalců z Horního Rakouska, kterou živil obchod se solí a vltavské říční lodě. Vyrůstal mezi lodníky a už jako chlapec se s bečkami rakouské soli plavil do Prahy, kde také začal studovat. Pražské školy mu ale neseděly a raději se vyučil řemeslům spojeným se dřevem a s vodou a stal se kormidelníkem. Složil loďařské a vrátenské zkoušky a začal samostatně podnikat. Při svých cestách pronikal i do vltavského obchodu.

Vojtěch Lanna (1805–1866) přinesl do českých zemí dravý kapitalismus, který za průmyslové revoluce měnil podobu Evropy. Splavňoval řeky, tavil železo a stavěl dráhy pro první parou poháněné vlaky. V roce 1839 začal v Praze stavět více než kilometr dlouhý Negrelliho viadukt, který umožnil město napojit na vznikající železniční síť. Foto: Wikimedia Commons - Adolf Dauthage (CC-PD)

Ve 24 letech po smrti otce převzal rodinný podnik, rozvoz soli po jižních Čechách a stavbu říčních člunů a převoznických prámů. Okamžitě se rozmáchl dál a dokonale využil ustanovení Vídeňského kongresu o svobodné plavbě po řekách, které ústí do moře. Několikrát vypravil na vodu dlouhé vory postavené z kvalitního dřeva a naložené jihočeským grafitem. Obojí prodával až v Hamburku, což znamenalo překonat tisícikilometrovou vzdálenost. A když i tak po cestě nastaly problémy s úřady, pomáhaly úplatky v podobě budějovického piva. K obchodnímu úspěchu mu pomohly kontakty se správci Schwarzenberského panství, kteří stejně jako sousední šlechtické rodiny Černínů a Buquoyů měli zájem o prodej dřeva ze svých lesů.

Vydělané peníze nepřetavil podobně jako mnoho jiných měšťanů do nákupu zemědělské půdy i samotných velkostatků, ale investoval je znovu do přepravy a do obchodu. Stal se jedním z akcionářů 139 kilometrů dlouhé koněspřežné dráhy mezi Českými Budějovicemi a Lincem. V roce 1832, kdy byla dobudována, začal provozovat její českou část. Musel kvůli tomu vydržovat 800 koní, ale na patnáct let, po dobu pronájmu, ovládl v celých Čechách solný obchod.

Současně spustil na vodu vltavskou flotilu, která převážela zboží od Čertových proudů u Vyššího Brodu až po Severní moře. Všude navazoval kontakty se speditéry a majiteli plavebních společností a v tom se mu dobře hodily jazykové schopnosti. K rodné češtině a němčině rychle přidal angličtinu a francouzštinu.

Zatímco drobní živnostníci a řemeslníci byli přísně zdaněni, odvody velký bank a průmyslových podniků zůstávaly nízké.

Poznal, že v říční dopravě nejde jen o lodě, ale neméně o vodní cesty. Historik Milan Hlavačka připomíná, že dokonce podnikl cestu k Rýnu, aby na vlastní oči viděl organizaci lodní dopravy na hlavní dopravní tepně Německa. Krátce nato od domácích úřadů, s nimiž po celý život udržoval dobré vztahy, získal povolení budovat stavby na Vltavě a pak i na Labi až k saské hranici. Pro úředníky dokonce pořádal pravidelné cesty po českých řekách, aby je přesvědčil o nutnosti velkorysých státních zakázek k jejich splavnění.

9 mil.

zlatých představovala investice na vybudování kladenských železáren v polovině 19. století. Třetinu z těchto prostředků poskytla vídeňská banka Creditanstalt.

Na druhou stranu byly jeho stavební nabídky nejlevnější a odevzdávaná díla vyhověla přísným požadavkům. Podnikatel používal kromě lidské síly i moderní techniku – k regulačním pracím na Labi nasadil naprostou novinku, parní bagry.

Zásluhou jeho říčních úprav se na českých tocích mohly zakrátko plavit nejen nevelké veslice a plachetnice, které proti proudu táhli koně, ale také parníky. Na stavbě prvního z nich, Bohemie, se finančně podílel. Vyplul na Labe v roce 1841 a 38 metrů dlouhou loď poháněl parní stroj o výkonu 30 koní. Konstruktérem byl anglický inženýr John Andrews.