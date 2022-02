Sklo a textil po dlouhou dobu patřily k hlavním vývozním artiklům českých zemí. Velkou měrou se o to v polovině 18. století zasloužil hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský a jeho podniky kolem Sloupu u Nového Boru.

Šlo o jednoho z nejúspěšnějších domácích byznysmenů, který se navíc nikdy nebál experimentovat a učit v zahraničí. Stál rovněž u zrodu na středoevropské poměry silné akciové společnosti, která jeho výrobky i zboží od dalších podnikatelů z českých zemí prodávala do jižní Evropy a také do Latinské Ameriky.

Velkorysé podnikání, zatím ještě v aristokratickém hávu, se v českých zemích začalo šířit v tereziánské době, kdy vídeňský dvůr pod tlakem vojenských neúspěchů dal souhlas s rozsáhlými reformami. Ty natrvalo ovlivnily jak společnost, tak hospodářský život a otevřely cestu k manufakturám, předchůdcům dnešních výrobních závodů.

Podnikání místo manželky

Josef Kinský, potomek rozvětveného šlechtického rodu s českými kořeny, se v mládí stal maltézským rytířem a složil slib celibátu. V 21 letech se ujal správy panství kolem severočeského Sloupu a o své vůli tam zahájil pozemkovou reformu. Rozparceloval pět svých nepříliš výnosných velkostatků a půdu pronajal poddaným, které za poplatek zbavil i nevolnických pout. Nikoliv však roboty – tu si museli odpracovat v jeho dílnách a manufakturách. Ty začal zakládat, protože mu bylo jasné, že samotné zemědělství v podhorských oblastech větší prosperitu nepřinese.

Mladý hrabě byl docela teoreticky vybaven. Stal se zastáncem merkantilismu, učení, které zdůrazňovalo důležitost průmyslu a exportu a souhlasilo i se státními zásahy do podnikání. Především ale měl jako bohatý velmož dostatek peněz na investice. Dobová hlášení do Vídně sice uváděla, že v Čechách pro rozvoj obchodu a podnikání chybí kapitál – peníze půjčovali jen úřady s nevolí trpění židé –, Kinského případ to však nebyl. Stavěl bělidla, barvírny a dílny na výrobu příze, jemného plátna, krajek a tapet. V sousedních německých zemích k tomu na­jímal zahraniční odborníky (vymohl si povolení zaměstnávat i nekatolíky) a kupoval stroje. Ty dodával také vesničanům, kteří pro něj pracovali doma, zejména pláteníkům.

40 tisíc zlatých vydělával ročně hrabě Kinský na výrobě luxusních zrcadel, která úspěšně konkurovala benátské produkci. Polovinu jich vyvážel za hranice monarchie.

Později k jeho textilním podnikům přibyly zrcadlárny zakládané opět za pomoci mistrů tohoto oboru přilákaných ze zahraničí. Nejdříve vyrostly v Polevsku, Lindavě, samotném Sloupu a nakonec v Haidě, nynějším Novém Boru, který se z nevelké vesnice změnil v živé a převážně německy hovořící město. Kinský si na dovoz zrcadel do monarchie vymohl vysoká cla a naopak je ve velkém – celkem asi polovinu produkce – exportoval. Na jedné straně do Moskvy a Istanbulu, na druhé do západní Evropy. Jeho velká zrcadla v luxusních rámech byla stejně žádaná jako tradiční benátská, a tak na nich hrabě ročně vydělával 40 tisíc zlatých, což byl ekvivalent ceny menšího panství.

Ve velkém vyvážel také plátno, skleněné perly a korále. Nakonec i bavlněné látky, například barchet, který v Novém Boru tkalo 400 dělníků. K tomu investoval do podniků jiných podnikatelů. Konkurence se nebál – vydělával na tom, že držel v rukou obchod s jejich zbožím. Navíc poptávka byla doma i za hranicemi vysoká.

Do roku 1762 vyrostlo v Čechách 38 manufaktur. Vláda ustoupila od přísných pravidel a vsadila na volnou konkurenci a na tržní principy.

Soustava Kinského manufaktur byla nejvýnosnějším podnikem celé habsburské monarchie a podle britského ekonomického historika Petera Dicksona byl hrabě největším a neúspěšnějším šlechtickým kapitalistou v Čechách.