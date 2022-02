Komunikuje tu navzájem téměř pětina Čechů, všichni mají vyšší vzdělání i příjem přesahující průměr internetové populace. Většina z nich je v produktivním věku 25 až 55 a víc než polovina v manažerských pozicích, přičemž zbytek na ně aspiruje. LinkedIn je sociální síť, kde lidé vystupují a propojují se na základě svého oboru, pozice nebo příslušnosti k firmě, pro kterou pracují. Proto zde jen výjimečně kolují fotky obědů, rodin a dovolených a není tu tolik vyhraněných diskusí. Nepřátelská reakce na nějaký status by se mohla rovnat profesionální sebevraždě. Není tu ani tolik falešných profilů jako na jiných sítích, proto je LinkedIn vnímán jako nejserióznější. A česká část od začátku koronakrize roste.

Původně tu lidé hledali práci nebo firmy vhodné kandidáty. To s pandemií ustoupilo do pozadí (na rozdíl od evropských zemí). Nejčastější důvod, proč zde nyní být, je už byznys, přímý nebo nepřímý. „Pro B2B je to nejdůležitější sociální síť,“ říká Jiří Jambor, spoluzakladatel společnosti Future Sales, která pomáhá firmám podporovat byznys prostřednictvím sociálních sítí. Najít obchodní spojení i třeba v úzce specializovaných oborech je tu snazší než kdekoliv jinde. „Když se lidé na začátku pandemie vůbec nemohli potkávat, byla tato síť jedním z mála zdrojů nových kontaktů. To je také důvod, proč rostla aktivita během prvních fází pandemie a mírně klesla v těch dalších, kdy už nebylo setkání tak nemožné,“ dodává Jambor.