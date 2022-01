Složil hudbu pro upoutávky k hollywoodským trhákům jako Hvězdné války nebo Terminátor a známým hrám StarCraft či Battlefield. Poté se Jaroslav Beck vydal do světa velkého byznysu. Spojil se s Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčárem, kteří vyvíjeli hru ve virtuální realitě Beat Saber, a v roce 2018 založili firmu Beat Games. Hra spustila takovou lavinu zájmu, že studio koupil jen o rok a půl později internetový kolos Facebook, dnes Meta.

Hra Beat Saber stojí na jednoduchém konceptu, kdy hráč v rytmu hudby seká virtuální šavlí létající kostky. Rychle se stala jednou z nejstahovanějších her ve virtuální realitě na světě. Předloni, tedy dva roky od založení, měla společnost Beat Games obrat už přes 1,5 miliardy korun. Herní studio vydělává nejen na samotných kopiích her, kterých se prodaly miliony, ale i na hudbě. Hráči si v dodatečných balíčcích přikoupili desítky milionů skladeb. Na Beat Saber se přitom objevují i největší esa světové hudby a některé jejich skladby mají ve virtuálním světě premiéry. Beckovi, který má v Beat Games i po prodeji firmy na starosti hudební produkci, se tak daří měnit dosavadní model, kdy muzikanti představují nové písně na koncertech nebo hudebních nosičích.

Jste hudební skladatel, muziku ale vytváříte na počítači s pomocí softwaru. Nebojíte se, že vám jednou práci sebere umělá inteligence, která teď vstupuje do všech možných oborů?

Zaprvé já se nepovažuji za hudebního skladatele. Nechci se vůbec přirovnávat k opravdovým hudebním skladatelům, kteří hrají na hudební nástroje. Sice používám hudební nástroje, ale jen jako instrumenty, které ovládám přes počítač. Vlastně ani nevím, jak bych své povolání nazval. Asi se považuji za zvukového architekta. Konstruuji zvuk do takové podoby, aby emoce, kterou z hudby dostanete, byla epická. Proto jsem tvořil hudbu k trailerům.

Co se týče umělé inteligence, jsem velký fanoušek technologií, takže to vidím právě naopak. Považuji umělou inteligenci za jakýsi bagr, který za vás udělá těžkou monotónní práci, ale nikdy plně nenahradí vaši konkrétní kreativitu a váš pohled na věc, kterým jste unikátní. Umělá inteligence třeba pomůže zkomponovat základní linku hudby, ale na vás pak je tu linku přetvořit do něčeho zajímavého a vámi charakteristického a nastínit, co tím dílem vlastně chcete říct.

Děje se to už? Pracujete se softwarem, který v sobě má prvky umělé inteligence?

Určitě. Navíc jsem sám začal takový software před pár lety vyvíjet, ale kvůli práci na Beat Saber jsem tento projekt stopnul. Možná to někdy dodělám.