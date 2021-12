Počet nově rozestavěných bytů začal v posledních měsících velmi prudce růst a český bytový fond se konečně přestal zmenšovat. Podle developerů se tak začala projevovat novela stavebního zákona z roku 2018, která umožnila sloučení územního a stavebního řízení a tím zkrátila zdlouhavé povolování staveb téměř o dva roky. Ačkoliv je to pro trh s bydlením dobrou zprávou, zásadní vliv na ceny bytů to zatím mít nebude. V Česku stále panuje tak velký převis poptávky, že developeři rychle prodají vše, co dají do nabídky. Podobná situace panuje i na trhu se staršími byty. Naprosto nedostatkovým zbožím se pak v posledních dvou letech staly i rekreační chalupy.

Jak ukazují data statistického úřadu, za posledních 12 měsíců se v Česku začalo stavět kolem 42 tisíc bytů. To je v posledních letech nevídaná úroveň. „Takový počet jsme viděli naposledy v roce 2009, kdy ještě dozníval stavební boom z doby před pádem Lehman Brothers,“ upozorňuje ekonom České spořitelny Michal Skořepa. V nejhubenějších letech kolem roku 2014 byla výstavba téměř poloviční.

Jenže zvlášť ve velkých městech, jako jsou Praha nebo Brno, je navzdory letošnímu výsledku bytů dlouhodobý nedostatek. V posledním desetiletí se jich totiž stavělo výrazně méně, než kolik by odpovídalo demografickému vývoji. Například Praha by tak ročně potřebovala postavit nejméně deset tisíc bytů. Na trh se jich ale dostávala jen zhruba polovina. V důsledku toho ceny bytů setrvale rostly.

Nedostatek pak ještě vyostřila koronavirová pandemie. Lidé v době nejistoty a levných úvěrů cítili potřebu investovat své ušetřené peníze a mnozí jako vhodný cíl zvolili byty. To mělo za následek vyprodání trhu a vyostření zdražování. Jak ukazují údaje developerského tria Trigema, Skanska Reality a Central Group, za posledních 12 měsíců tak v Praze ceny nových bytů vyskočily o 15 procent a v Brně podražily téměř o třetinu.

ČNB trh chladí, otočit trend ale nedokáže

V příštím roce by mohl být růst cen pomalejší. Zvyšování úrokových sazeb z hypoték nad čtyři procenta ročně a zpřísnění požadavků na žadatele omezí dostupnost úvěrů na bydlení. Ruku v ruce s tím by se měla snižovat i poptávka po nemovitostech.