Nemovitostní trh je rozžhavený, rychle se prodá prakticky všechno, co se objeví v nabídce. Cena nových bytů se za posledních pět let zdvojnásobila. Přesto loni zisk největšího developera na českém trhu Central Group klesl na 905 milionů korun, což je zhruba o 60 milionů méně než v roce 2019. „Proti růstu cen bytů a růstu prodejů jde obrovský nárůst cen vstupů. Pozemky se dostávají na úroveň, která ekonomicky nevychází,“ upozorňuje majitel společnosti Dušan Kunovský. Náklady zvyšují i nové urbanistické trendy. Přesto Central Group roste a on věří, že se český trh s byty brzy uzdraví, hysterie zmizí a nabídka s poptávkou se vyrovnají.

Vývoj trhu s bydlením překvapuje. Loni na jaře to vypadalo, že poptávka po nových bytech i jejich ceny klesnou. Nestalo se. Místo toho jsme svědky rekordních prodejů. Výstavba se z okrajů města posouvá více do centra. Jak se v takovém turbulentním prostředí plánují nové projekty?

Pro mě je současný vývoj nečekaný a nepředvídatelný. Po 27 letech na trhu jsem myslel, že jsem schopný se dobře orientovat. V souvislosti s nástupem koronaviru jsem očekával zásadní zpomalení našeho trhu. Zároveň jsem to vnímal tak, že by případný pokles mohl být kompenzován tím, že by pod vlivem recese zlevnily vstupy, to znamená pozemky a materiály. Avšak reakce vlád, peníze, které lijí do ekonomiky, jsou tak obrovské, že zkrátka ekonomice umožňují fungovat dál. Zároveň se projevuje nervozita v tom, že letí nahoru inflace a lidé mají o své peníze obavy. Výsledkem je, že nám sice kvůli omezením v cestování opadla velká většina zákazníků z řad cizinců, ale zase ohromným způsobem přibylo plateb z vlastních zdrojů. V populaci jsou ohromné úspory. V kumulaci s nízkými výnosy z vkladů v bankách a s růstem cen nemovitostí je snaha o bezpečnost peněz. A to ve formě jejich vložení do nějakého aktiva, které může stagnovat i kolísat, ale v dlouhodobém horizontu má vzestupnou tendenci. A to jsou právě nemovitosti. Od roku 2015 se ceny bytů v Praze více než zdvojnásobily. To je skutečně mimořádné období. Roste i počet bytů. Za loňský rok se prodalo nějakých 5800 bytů, za tři čtvrtletí letošního roku 6100 a uvažuje se, že do konce roku by to mohlo být kolem sedmi tisíc bytů. To je také poměrně nečekaný vývoj.

Dalo by se tedy říct, že i tato dramatická doba vašemu podnikání přeje?