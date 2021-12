Češi jsou při nakládání se svými penězi stále velmi konzervativní. Skoro polovinu svého finančního majetku drží v hotovosti a na bankovních účtech. Do investování se příliš nepouštějí. Zatímco třeba u Němců tvoří investice do akcií, dluhopisů, podílových či penzijních fondů třetinu finančních aktiv, v Česku to není ani pětina.

„Nejčastější chybou je představa lidí, že svět investic není pro ně. Že tomu nerozumí a rozumět ani nemohou, a tak raději mají své úspory „bezpečně“ v bance. Bezpečně sice ano, ale stále rychleji požírané rostoucí inflací,“ kritizuje malý investiční apetit lidí v Česku David Manych, partner investiční skupiny Natland zodpovědný za finance.

Jak experti na kapitálové trhy shodně potvrzují, když už se Češi do investování pustí, mnoho z nich se dopouští zbytečných chyb. Podle obchodního ředitele Wood & Company Petra Beneše třeba nedostatečně vyhodnocují podstupované riziko a také nejsou ochotní získávat a analyzovat relevantní informace. Jelikož nemají příslušné vzdělání či investiční zkušenosti, často pak slepě důvěřují poradcům.

„Nebo třeba přikládají větší význam kvalitě investiční aplikace, ve které investují, než samotným parametrům investice, jakými jsou její riziko, výnos a likvidita,“ říká Beneš. Podobně mluví i Josef Vojta, senior executive v investiční a nemovitostní skupině Arete, podle kterého se investoři pořád příliš spoléhají na různá investiční doporučení. Každý investor by se měl podle něj především zajímat, jakou historii má společnost, jež vydává daný investiční nástroj, do jakého podkladového aktiva tato společnost investuje, zda podléhá regulaci ČNB, nebo je regulována v jiném státě, o jaký investiční nástroj se jedná a jaká s ním má také investor spojená práva.

„V každém případě doporučujeme, aby investoři nereflektovali na ‚úžasné‘ nabídky s vysokým výnosem, kde je nezbytné učinit investiční rozhodnutí pod časovým tlakem,“ říká Vojta. Naneštěstí ani takové chování není českým investorům cizí. „S přispěním toxického marketingu, který láká na vysoké výnosy ‚bez rizika‘, pak dochází k nezdravě velké alokaci peněz často do vysloveně podvodných projektů,“ říká Petr Volný, spoluzakladatel a CTO Upvestu.

Podle ředitele společnosti Colosseum Pavla Fuchse čeští investoři často chybují v tom, že se nezajišťují proti měnovému riziku při investování do zahraničních akcií. „Další chybou bývá jednorázová investice dlouhodobě spořených peněz, místo aby lidé investovali pravidelně,“ říká Fuchs. Pokud jde o investiční gramotnost v Česku, nejvyšší je podle průzkumu společnosti Portu u starších investorů. „Mladí v Česku si sice věří více než starší generace, ale investicím rozumí méně. To až takovým způsobem, že v rámci všech testovaných generací dopadli úplně nejhůře. Tím se lišíme například od Slovenska, kde nám vyšly o poznání lepší znalosti u nejmladší generace,“ říká šéf Portu Radim Krejčí.

Investiční akademie Ekonomu

Až do března budou v Ekonomu vycházet texty o investičních tématech, která vznikají ve spolupráci s generálním partnerem Wood & Co. a partnery Arete, ČMN, Colosseum, Natland, Redside, Reico a Upvest.