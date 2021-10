Když v lednu 2015 švýcarská centrální banka náhle zrušila vazbu franku na euro a nechala měnu skokově posílit o desítky procent, švýcarští exportéři se nevěřícně chytali za hlavy. Šéf největší světové hodinářské firmy Swatch se vzmohl pouze na komentář: „Nenacházím slov.“

S odstupem času vidíme, že s trvalou sílou franku se výrobci hodinek ve Švýcarsku naučili žít. Vážnější hrozba se pro ně ale v témže roce teprve měla zrodit – na trh nositelných zařízení se vrhl Apple. Jejich souboj ještě neskončil, Apple se v něm již ale stihl prodrat na pozici největšího výrobce hodinek světa.

Přichází čas Applu

Před šesti lety se odehrál doposud poslední velký inovační příběh Applu v segmentu nositelných zařízení, anglicky wearables. Většinou jde o zařízení, která pyšně a pohodlně uneseme na sobě. Vedle hodinek a pásků na zápěstí to mohou být sluchátka, chytré brýle, možná chytré oblečení. Nápadům zcela jistě není konec. Apple rozhodně nebyl první společností, která do tohoto segmentu vstoupila. Při uvedení Apple Watch v roce 2015 trhu dominoval Fitbit. Tomu však od té doby došly nápady a ztratil výsadní postavení. Mimochodem, Fitbit si letos za 2,1 miliardy dolarů do své rodiny pořídil Alphabet.

Apple generoval za rok 2020 ve své divizi Wearables, Home and Accessories tržby přesahující 30 miliard dolarů a jde o velmi silně rostoucí segment. Za druhý kvartál 2021 meziročně tržby poskočily o dalších 36 procent. Jde především o produkty Apple Watch, AirPods, Apple TV a nově i o AirTags. Pokud by Apple odštěpil tuto divizi a uvedl by ji na burzu, tržní kapitalizace by mířila hodně vysoko. Srovnejme třeba se symbolem luxusu LVMH, který loni celkově utržil 45 miliard eur.