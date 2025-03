Z evropského automobilového průmyslu v posledních měsících nepřicházejí příliš pozitivní zprávy. Legislativa tlačí výrobce do elektromobility, poptávka po autech na baterku se ale loni zadrhla, což se negativně projevilo také na jejich byznysu.

Jednou z mála výjimek je tuzemská Škoda Auto. Ačkoliv jejímu mateřskému koncernu Volkswagen klesají zisky, a firma dokonce zvažovala zavření některých fabrik, mladoboleslavská automobilka naopak loni zvýšila provozní zisk téměř o třetinu na více než 57 miliard korun. I Škodovka ale vyhlíží budoucnost s nejistotou. Pokud se v Bruselu nepodaří prosadit zmírnění přísných emisních limitů, hrozí firmě už letos za jejich nesplnění vysoké pokuty. „Nemá smysl teď počítat, kolik by to přesně bylo. Jde o to, že pokuty by byly vysoké a byli bychom penalizováni za to, že zákazník produkt nechce,“ tvrdí člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.