Nápojářský gigant Kofola se otázkami udržitelnosti v byznysu zabývá dlouhodobě. Když tady s „návratem k přírodě“ před deseti lety začínali, podobné ryze české firmy se mu v Česku takřka nevěnovaly. „Ani my sami jsme nevěděli, že děláme zrovna udržitelnost,“ popisuje generální ředitel a jeden z majitelů Jannis Samaras. Kofolu k udržitelnosti nasměrovala snaha mít pod kontrolou suroviny potřebné pro výrobu nápojů. „Chtěli jsme do Kofoly dostat zpátky opravdové byliny. Rozhodli jsme se, že už nebudeme nakupovat bylinné extrakty ze zahraničí, a tím to začalo,“ říká. Ani po desetiletém snažení firma ještě nemá s ekologickým podnikáním zcela vyhráno. Je ale dál než řada jiných v Česku.

Napříč Kofolou vznikl mikrosystém, v němž se snaží minimalizovat množství odpadu, chránit vodní zdroje a zajistit si suroviny z místních zdrojů, aby zbytečně nekřižovaly Evropu. „Není to žádné dogma, ale v přirozeném procesu je udržitelnost už prakticky v každém našem rozhodnutí,“ popisuje Marek Farník, ředitel sítě fresh barů a salaterií Ugo, která je součástí skupiny.

Ugo razí teorii, že nejlepší je odpad, který nevznikne. Například nápoje v barech už se roky servírují do skla, saláty do porcelánu, což ve fast foodech není obvyklé. A když z vymačkaného ovoce a zeleniny odpad vznikne, společnost se ho snaží zužitkovat.