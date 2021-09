Sedlák už není muž ve špinavých pracovních kalhotách, holínkách a s vidlemi v rukou. Majitelé farem v Česku se změnili v uhlazené manažery v kravatách a košilích s bílými límečky. Do agropodnikání se pouští také investiční fondy a banky. České zemědělství prošlo za posledních 20 let zásadní proměnou. Největší podniky hospodaří na desítkách tisíc hektarů pozemků. Pro srovnání: Za minulého režimu činila průměrná velikost zemědělského družstva, které obhospodařovalo veškeré polnosti několika vesnic, 2500 hektarů. Ač velikost farem roste, pracovníků v tomto odvětví naopak dlouhodobě ubývá. Dobytek tak už ani na menších rodinných farmách nekrmí lidé, ale stroje.

Jak si stojí české zemědělství

Zemědělství je z pohledu české ekonomiky spíše okrajový, avšak stabilní sektor. Tvoří zhruba 1,6 procenta tuzemského hrubého domácího produktu. Hodnota agrární produkce v posledních letech každým rokem posouvá rekordy. Za loňský rok vyšplhala téměř na 150 miliard korun. Zároveň zemědělství nabízí stabilní zisky. V loňském roce tuzemské agrární podniky vydělaly v úhrnu skoro 18 miliard korun.

Největší zemědělské podniky obdělávající desítky tisíc hektarů polí ročně vydělají stovky milionů korun. Například společnost Úsovsko, v jejímž čele stojí bývalý ministr zemědělství Jiří Milek, za loňský rok vykázala zisk ve výši 192 milionů korun. Rhea Holding podnikatele Josefa Koláře ve stejném roce vydělal zhruba 450 milionů korun. Tím se největší tuzemské agropodniky zcela vyrovnají výsledkům velkých průmyslových firem.

V zemědělství prakticky nejde být ve ztrátě. Česko i Evropská unie posílají farmářům desítky miliard korun formou dotací. Zatímco v roce 2004, když Česko vstupovalo do Evropské unie, získali tuzemští zemědělci na dotacích přibližně pět miliard korun, loni to byl desetinásobek. Do tuzemských zemědělských podniků tak ze státních a unijních peněz přiteklo téměř 53 miliard korun. Dalších více než 20 miliard korun dostali potravináři, rybáři a další agrární odvětví.