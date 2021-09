Josef Kolář začínal hospodařit na 13 hektarech půdy, které dostal od rodičů. Po dvaceti letech mu patří čtvrtá největší zemědělská skupina v Česku – Rhea Holding. Ta obhospodařuje 21 tisíc hektarů zemědělské půdy a ročně utrží kolem 1,3 miliardy korun. Kolář podle svých slov vydělal na tom, že se pustil do odvětví, které procházelo útlumem a mladí lidé se do něj nehrnuli. Pro řadu šéfů velkých zemědělských podniků tak skýtal jedinou alternativu, komu podnik předat.

Jaké to je podnikat v zemědělství? Co se vám na tom oboru líbí?

Je to pestrá práce. Na jaře se dělá jiná práce než na podzim. Z tohoto titulu bych řekl, že je to krásný obor. Kdo se do něj narodil, ten ho má rád. Díky tomu je tento obor poměrně stabilní. A to je výhoda. V posledním desetiletí jsme prošli několika poměrně vážnými ekonomickými krizemi a musím říct, že zemědělství jimi prošlo snadněji než jiné obory. Není zrovna nejziskovějším oborem, ale je stabilní. Má ale i svá negativa. Z ekonomického hlediska je negativum takové, že pracujeme s majetky, které mají vysokou pořizovací hodnotu. Získat tyto majetky obnáší vysoké investice. Negativum je také to, že je pod dotačním vlivem. Evropa si tím, že dotuje zemědělce, kupuje levné potraviny. Jenže každá dotace trh křiví.