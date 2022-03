Devět z deseti nových aut, která ročně zamíří na norské silnice, pohání elektřina. Norsko v tom patří ke světovým premiantům. Skandinávská země má také jednu z nejhustších sítí dobíjecích míst na počet obyvatel v Evropě. V zemi se zhruba pěti miliony obyvatel jich funguje téměř 17 tisíc. To je v českých podmínkách zatím utopie. Na prodeji nových aut se elektromobily loni v tuzemsku podílely necelými čtyřmi procenty. A dobíjecích míst je v Česku jen zhruba 1200. Na mapě je stále ještě mnoho bílých míst, kde si řidiči na desítkách kilometrů elektromobil nedobijí.

Ačkoliv Češi zatím elektromobilům příliš neholdují, přesto kvůli evropské regulaci vstupujeme do poslední dekády výroby spalovacích aut. Největší automobilka v zemi – Škoda Auto – plánuje jejich výrobu ukončit v roce 2032. Do té doby se musí Česko změnit. Na elektro­mobilitu se musí připravit infrastruktura i bytové domy, ve kterých se budou přes noc statisíce aut dobíjet. To s sebou ponese mnohamiliardové náklady. Jen cena bytu s parkovacím stáním v novostavbě se kvůli tomu zvýší podle odhadu developerů v průměru o milion korun.

Do firemních flotil

Elektromobily v Česku zatím nakupují především firmy. Do jejich garáží nyní míří zhruba tři čtvrtiny všech prodaných elektrických aut. Domů si je zatím pořizují jen nadšenci a často přiznávají, že jízda elektromobilem má své limity. Například příliš komfortní nejsou cesty autem na elektriku do zahraničí – kvůli omezenému maximálnímu dojezdu a vyšší ceně za dobíjení v cizině mimo síť obvyklého dodavatele elektřiny. Na tyto delší cesty si tak i skalní fanoušci elektromobilů stále ještě nechávají v garáži auta s klasickým spalovacím motorem nebo si je půjčují z půjčovny, od rodiny či od přátel.

„S elektroautem dojedete maximálně z Prahy do Brna, když ho dobře nabijete. Z pohledu fyziky není možnost, jak to změnit, abyste dojeli tisíc kilometrů na jedno nabití,“ říká Lukáš Rosůlek, ředitel společnosti Vitesco Technologies, která vyrábí součástky do motorů aut včetně elektromobilů.

Také ve firemním segmentu auta na elektrický pohon nakupuje zatím jen několik společností. Pořizují si je zejména energetické společnosti a velké oblibě se těší také například u bank. K premiantům dlouhodobě patří Moneta Money Bank, kde už elektřina pohání téměř čtvrtinu její firemní flotily. A masivní investice v této oblasti plánuje nově také Komerční banka. Letos chce nakoupit 131 elektromobilů, čímž by co do absolutního počtu Monetu předstihla. Dalších zhruba 400 elektromobilů pak plánuje pořídit do roku 2025.

Takový přístup ale stále není v Česku obvyklý. Podle loňského průzkumu EY uvažuje o nákupu elektromobilu během tří let jen necelá pětina tuzemských podniků. Naopak pro téměř 40 procent firem nákup auta s tímto alternativním pohonem zatím vůbec není téma.