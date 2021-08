Ekonomickým centrem světa jsou v posledních více než sto letech Spojené státy. V dalším díle seriálu o vývoji světového hospodářství se týdeník Ekonom podívá na to, jakým způsobem Američané zbohatli a předstihli do té doby ekonomicky dominující Velkou Británii. A nebylo to hned, protože zatímco objemem produkce ji USA předhonily už v roce 1870, výší HDP na osobu teprve v roce 1918. Spolu s nimi se díky rozvoji průmyslu a moderních forem kapitalistického hospodaření v Evropě a Asii objevili i další významní hráči. To mělo dopady na vnitřní poměry jednotlivých zemí, mezinárodní obchod, rozvoj technologií i velmocenské vztahy. A pokud se hledá počátek globalizace, tak právě éra nástupu nových mocností je jejich jasným předobrazem.

Americký zázrak

Nástup průmyslové revoluce v Anglii se vysvětluje tím, že v zemi nerušeně fungoval kapitalismus. V případě vzestupu USA to platí dvojnásob. Byly britským klonem, kolonie na východním pobřeží Severní Ameriky zasáhly počátky průmyslové revoluce ještě před jejich osamostatněním na Londýně mezi lety 1776 a 1783.

Jejich obyvatelé byli ještě častěji než v Anglii kalvinistického vyznání, šlo o náboženské horlivce, přesvědčené, že si je vyvolil Bůh a předal jim k užívání celý Nový svět. Tvořili základ nadmíru pracovité, sebevědomé, ale také vůči indiánům nemilosrdné komunity. Ať šlo o obchodníky, majitele dílen a manufaktur či daleko početnější farmáře, kteří spolu s prospektory v honbě za půdou posuno­vali hranice na západ, dokud nenarazili na břehy Tichého oceánu.