Jedním z hlavním důvodů, proč se mladí neženou do pořizování dětí, je existenciální tíseň, kterou pociťují. „Žijeme ve složitějším světě, je tu klimatická krize, válka na Ukrajině či hrozba inflace,“ vysvětluje psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček. Podle jeho slov neprospívá ani digitální ekosystém, ve kterém trávíme značnou část dne, neboť problémy zveličuje a zesiluje. Jak tomu ale mladí mohou čelit? Především mají být aktivní a vyhledávat společnost živých lidí. Důležitá je rovněž snaha pochopit události, které se kolem nás odehrávají. „Vždy je dobré hledat počátky toho, proč vypukla válka, z jakého důvodu jsem zrovna depresivní, proč odkládám pořízení dětí. Když za tím jdeme a něco seriózního si k tomu nastudujeme, tak složité problémy, které nás zraňují, částečně rozklíčujeme. Pak už nás tolik nezraňují,“ říká Horáček. V rozhovoru dále radí, jakým způsobem mohou lidé posilovat svoji psychickou odolnost a hledat smysl života. Rozebírá rovněž, jak sociální sítě, média i politici přispívají k růstu pocitu všeobecného znejistění, a tvrdí, že hodně záleží i na tom, odkud lidé informace o světě čerpají.

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https://ekonom.cz/c1-67954430-jak-se-nezblaznit-ze-sveta-plneho-krizi-uznavany-psychiatr-prozradil-tri-hlavni-pilire-psychicke-odolnosti  