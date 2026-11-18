Létat po Evropě za pár stovek? Podle zakladatele a šéfa vyhledávače a prodejce letenek Kiwi Olivera Dlouhého to bude možné i navzdory dražšímu palivu. A pokud přesto letenky výrazně zdraží, firmě to může paradoxně pomoci. Čím dražší létání, tím více lidí bude hledat co nejlevnější spojení. Byznys Kiwi má ale svá specifika. „Pokud si koupíte samotnou letenku bez další služby, je možné, že jsme na vás prodělali,“ říká Dlouhý. Firmě vydělávají peníze hlavně doplňkové služby, například garance pro zákazníky při zrušených letech. Po loňské čisté ztrátě Kiwi čeká návrat k zisku a dvouciferný růst tržeb. Osmatřicetiletý podnikatel v rozhovoru také vysvětluje, proč se firma vzdala části výnosného byznysu a jak její fungování mění umělá inteligence. Přiznává také, že kdyby měl Kiwi zakládat dnes, možná by se do toho znovu nepustil.
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