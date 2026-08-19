Sucho a vedro postihlo Česko v míře, která je krajně neobvyklá. Přesto se řada politiků i influencerů tváří, že se nic neděje, protože „sucho v létě bylo vždycky“.  „Je to naprosté nepochopení závažnosti problému, tito lidé se chovají jako malé děti,“ říká v rozhovoru pro HN profesor Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a spolutvůrce projektu Intersucho. Vysvětluje, co nám reálně hrozí a co je nutné dělat, aby nedošlo ke skutečné ekonomické katastrofě.  

Jak závažné je to, co se nyní děje v Česku?

Zažíváme situaci, kdy na naprosté většině našeho území máme výrazně nižší nasycení půdy vodou, než je na vrcholu léta obvyklé. Běžně bývá málo vody v nížinách, ale teď jí je kriticky málo například i na Českomoravské vrchovině. A je jí je takový nedostatek, že rostliny nejenomže nerostou a nerozvíjí se, ale schnou. Méně viditelné procesy se odehrávají na polích a v lesích, kde zaznamenáváme výrazně nižší přírůstky než běžně.

A potom je samozřejmě problém ve vodních tocích. Nejenže je vody kriticky málo, což zastavuje nebo omezuje dopravu. Ale voda je také výrazně teplejší, než je obvyklé, a tím pádem má nižší samočisticí schopnosti. Znečištěná voda, kterou do řek vypouštíme z čistíren, se tak drží v tocích daleko déle i se znečištěním, které s sebou nese. To samozřejmě ohrožuje život v řekách. Takže těch problémů, které zažíváme, je celá řada, závažnost je enormní.

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https://ekonom.cz/c1-67918470-nejhorsi-obdobi-za-2000-let-a-bude-hur-expert-vysvetluje-jak-muze-sucho-a-vedro-zlikvidovat-ceskou-ekonomiku  

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