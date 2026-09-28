Již posedmé v historii se letos 13. října bude konat Bavorsko-český den pro firmy, akce, na níž se propojují podniky z obou stran hranice a domlouvají základy společného byznysu. Od samých počátků tuto akci organizuje Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí pro Bavorsko a Čechy. Povídali jsme si s ní o tom, pro jaké firmy je tato akce primárně určena, s čím vším může podnikům pomoci a probrali jsme i to, jak se za dlouhé roky, co tuto akci pořádá, proměnily vztahy Čechů s Němci.
S jakou vizí celý koncept Bavorsko-českého dne pro firmy vznikal?
Mezi oběma zeměmi stále existuje jazyková bariéra, a to i dnes v době umělé inteligence. Přestože jsou si firmy geograficky často velmi blízko, možnost přirozeného propojení nevznikne vždy automaticky. Když se zástupci podniků potkají na akci osobně, vzniká z toho řada dlouhodobých obchodních vztahů.
Pro jaké firmy je tato akce primárně určena? Jde spíše o malé a střední firmy, nebo i o větší korporace?
Zaměření je hlavně na malé a střední podniky, protože ty většinou nemají dostatek vlastních personálních ani časových kapacit na navazování přeshraničních styků. Většina účastníků jsou středně velké firmy, ale účastní se firmy všech velikostí, od startupů až po firmy s tisíce zaměstnanci.
Jak propojování v praxi probíhá a jak celý den vypadá?
Aktuálně je zhruba 850 přihlášených účastníků a předpokládám, že konečný počet bude kolem devíti set. Na začátku proběhne oficiální politické přivítání prezidentem krajského sněmu Dolní Bavorsko Dr. Olafem Heinrichem, následovat bude přednáška profesora Maximiliana Ludeho na téma trendů budoucnosti. Vždy se snažím vybrat téma aktuální pro více oborů v Česku i v Německu. Od čtyř hodin odpoledne přibližně do osmé večerní pak probíhá samotný veletrh. Zhruba polovina zúčastněných je z České republiky. Vystavovatelů je více než 200. Funguje to jako klasický veletrh.
Jak účastníkům pomáháte překonávat jazykovou bariéru přímo na místě?
Celá akce je simultánně tlumočená, k dispozici jsou na místě i osobní tlumočníci, ačkoliv většina lidí se nakonec domluví německy nebo anglicky. Každá zúčastněná firma mi navíc dopředu nahlásí, co nabízí a co hledá. Tyto informace jsou připravené dvojjazyčně přímo na stolcích, takže si příchozí může během chvíle přečíst a zhodnotit potenciál spolupráce. Všichni vystavovatelé jsou rovněž na výstavišti uvedeni na centrálním místě, kde jsou uvedené kontaktní údaje včetně poptávky a nabídky všech vystavovatelů, takže se mohou navzájem kontaktovat i později.
Máte i nějaké specifické oborové zaměření, na které se přednostně soustředíte?
Většina vystavovatelů jsou technické firmy. Snažím se akci cílit zejména na strojírenství, elektrotechniku, automotive, IT, automatizaci a robotizaci. Chci, aby šlo o průmyslové a technické obory, které mají pro přeshraniční spolupráci velký potenciál. Celou akci pořádám od roku 2017. Začínala jsem na 150 lidech s zaměřením na strojírenství a elektrotechniku, ale postupně mě ostatní obory žádaly o rozšíření, což se ukázalo jako velice pozitivní, provázání napříč obory. Letos očekávám okolo 900 osob a jezdí k nám podniky nejen z příhraničí či z Prahy a Brna, ale i z Rakouska či Švýcarska.
Jak funguje financování projektu a jaká je v něm vaše pozice?
Má činnost je podpořena z Bavorského ministerstva financí a domoviny, a to 90 %, dále pak 10 % krajem Dolní Bavorsko. Tato akce je současně financována z prostředků Interreg Bavorsko – Česko.
Pomáháte firmám v rozvoji přeshraniční spolupráce i během roku, mimo samotný veletrh?
Ano, firmy se na mě mohou bezplatně obrátit kdykoli během roku, pokud se chtějí dostat na německý nebo český trh. Pracuji převážně s malými a středními podniky, ale pomáhám i startupům a velkým koncernům.
S jakými největšími výzvami se české firmy při vstupu na bavorský trh potýkají a jak je tomu naopak?
Na prvním místě vidím jazykovou bariéru. Často se setkávám se situací, že firmy jsou geograficky velmi blízko, ale díky neznalosti jazyka druhé země o sobě nevědí. Sice dnes pomáhá umělá inteligence, ale osobní oslovení a zavedené kontakty mají úplně jinou váhu. Druhou velkou výzvou je současná ekonomická situace – krize v automotive, úbytek zakázek a propouštění. Český průmysl je na ten německý úzce napojen, takže jakékoli výkyvy velkých německých firem se u nás okamžitě projeví.
Víte o nějakých podobných akcích v Česku nebo v Německu?
Existují iniciativy, které pořádají různé česko-bavorské akce, s řadou z nich i dlouhodobě spolupracuji. Ale o takto velkém přeshraničním veletrhu nevím. V tomto rozsahu jde o ojedinělou akci.
Akci pořádáte již řadu let. Pozorujete, že se za tu dobu změnilo vnímání mezi Čechy a Němci, nebo zde stále narážíte na kulturní bariéry?
Vnímání se posunulo obrovským způsobem. Když jsem v roce 2017 pořádala první burzu firem v Klatovech, některé německé firmy se mě ještě opatrně ptaly, zda jim v Česku neukradnou auto. Dnes už nás berou jako zcela rovnocenné partnery. Vědí, že v Česku působí špičkové high-tech firmy a úspěšné startupy. Německo navíc bojuje s nedostatkem pracovních sil, takže české partnery potřebuje. V německém příhraničí vidíme zcela jasně, že bez českých pracovníků by místní zdravotnictví, gastronomie, výroba či služby vůbec nemohly fungovat.
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