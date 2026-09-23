Představte si, že je vašemu dítěti patnáct. Za pár let si bude vybírat vysokou školu, obor nebo profesi, která ho bude živit. Můžete mu poradit: „Vyber si něco, co má budoucnost.“ Jenže jak má mladý člověk poznat, co to je, když umělá inteligence přebírá část úkolů, za které firmy platí právníkům, programátorům, analytikům nebo marketérům? Pracovní prostředí i náplň jednotlivých profesí se mění. A tak může přijít otázka: „Co když povolání, které si vyberu, za pět let zanikne?“ Týdeník Ekonom se zeptal expertů, jak na ni reagovat. A co dělat, aby ani dospělý nezůstal uvězněný v profesi, jejíž hodnota rychle klesá.
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