Na konci loňského roku řekla dvaatřicetiletá pracovnice call centra Jurina Nogučiová ano svému vyvolenému. Od milionů jiných svateb se obřad odlišoval povahou Japončina ženicha. Lune Klaus Verdure totiž nebyl mužem z masa a kostí, nýbrž virtuálním partnerem, kterého stvořila umělá inteligence. Sňatek měl pouze symbolický význam, jelikož japonská legislativa takový neumožňuje a nespojuje s ním žádné právní náležitosti.
Případ ilustruje rostoucí popularitu AI druhů a družek. Už není typická pouze pro asijské země. Nedávný průzkum Evropského parlamentu ukázal, že možnému vztahu s virtuálním přítelem či přítelkyní je otevřený každý pátý dospělý obyvatel Evropy.
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