Přijde vám, že vaše děti tráví nezdravě moc času na Instagramu nebo TikToku? Není to ojedinělý dojem a dospělá část západní společnosti už proti tomu podniká kroky tam, kam dosáhne. V srpnu společnost Meta, provozovatel sociálních sítí Facebook, Instagram a Threads, v souvislosti s žalobou, kterou podala třicítka států USA, uzavřela mimosoudní dohodu. Vedle povinnosti zaplatit v příštích deseti letech žalujícím státům v součtu zhruba 13 miliard dolarů se zavázala podstatně omezit své mladistvé uživatele.

V plánu je, aby děti neměly možnost bez přímého povolení rodičů na síti strávit více než dvě hodiny. I během nich budou aplikace upozorňovat nedospělé uživatele, že už jsou na nich aktivní dlouho. Chystá se i určitá podoba nočního klidu – mladistvý nebude po jeho vyhlášení moci zveřejňovat příspěvky ani procházet cizí obsah. Další omezení budou platit v době, kdy běžně probíhá školní výuka.

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