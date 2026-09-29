Sotva skončíte jednu schůzku, utíkáte na druhou. Po cestě z práce domů vyřizujete e-maily, v posilovně si do uší pouštíte podcast a večer se na seriály díváte ve zrychleném režimu, abyste ušetřili čas. Přijdete si díky tomu produktivní. Vždyť jste během dne nepromarnili ani sekundu. Jenže váš mozek si to nemyslí. Ve skutečnosti jste ho během dne hned několikrát přerušili uprostřed věty a zmátli ho natolik, že si zapamatoval mnohem méně, než kdybyste ho alespoň na chvilku nechali odpočinout.
I mozek potřebuje pauzu
Když se naučíte něco nového, ať už je to jméno kolegy, nebo látka probraná na přednášce, mozek si informaci neuloží jen tak úhledně do šuplíku, ze kterého ji lze zase kdykoliv vytáhnout. Paměť je zpočátku křehká a připomíná spíš mokrý cement než tvar vytesaný do kamene. V minutách a hodinách po novém učení mozek usilovně pracuje, aby uchoval to, co před chvílí přijal. Tomuto jevu se říká konsolidace paměti, kdy se nově vytvořené vzpomínky stávají stabilnějšími.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.