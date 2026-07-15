Ráno zazvoní budík. Ještě než vstanete z postele, podíváte se na hodinky. Jaké bylo skóre spánku? O pár minut později si při snídani zapíšete jídlo do aplikace. Odpoledne vám hodinky připomenou, že by bylo dobré se mezi prací trochu protáhnout. A večer přijde oznámení, že vám do denního cíle chybí ještě několik stovek kroků.

Pokud používáte chytré hodinky, fitness náramky nebo aplikace pro sledování jídelníčku, stala se podobná rutina nejspíš součástí i vašeho života. Fitness technologie si v posledních letech oblíbily miliony lidí. Díky tomu, že převádějí životní styl do přehledných čísel, grafů a každodenních úkolů, pomáhají hubnout, zlepšovat kondici i budovat zdravější návyky. Jejich přínosy potvrzuje i věda. Zároveň ale přibývá studií upozorňujících, že u části uživatelů mohou mít fitness technologie i nežádoucí vedlejší účinky. Výsledkem může být zbytečný stres z horšího skóre spánku, přetrénování, úzkost z nesplněných cílů nebo v krajních případech i poruchy příjmu potravy.

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