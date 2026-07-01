Milovická off-road dráha nedá nikomu nic zdarma. Hliněný terén promění každý déšť v bahnité kluziště. Prohlubně, které snad pamatují akce sovětských tankistů, se zaplní vodou. Kolona náklaďáků se sune do kopce k bývalému bunkru, podvozky se snaží vyrovnat s nerovným terénem. Osm poháněných kol a pneumatiky, na jakých se jezdí Rallye Dakar, svou práci odvádějí perfektně. Obří náklaďák s obytnou nástavbou se vyšplhá až nahoru.

Expediční Mercedes-Benz Arocs 8x8, který zaparkoval přímo na střeše milovického bunkru, postavila pro českého zákazníka společnost VejnyWood. Jičínská rodinná firma se zaměřuje na dodávky a náklaďáky s pohonem všech kol. Vyrostla na českém trhu, ale stavěla auta pro Švýcary i Němce. Zaměřit se chce hlavně na královskou disciplínu – expediční speciály. Jenže přesvědčit německé zákazníky, že mají svěřit peníze v hodnotě rodinného domu či velkého městského bytu české společnosti, není jednoduché.

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