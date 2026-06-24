Čínské Temu pálí v Evropě obrovské balíky peněz za reklamu. Přesto se mu nedaří zopakovat úspěch z jihovýchodní Asie, kde během několika let ovládlo e-commerce. Podle šéfa Heureka Group Davida Chmelaře se to možná ani nestane. Od července navíc Evropská unie zavádí nové clo na levné zásilky z Číny, čímž oslabí jednu z klíčových výhod, na kterých Temu a podobné platformy vyrostly. Skutečná hrozba pro českou e-commerce ale podle Chmelaře přichází odjinud. Umělá inteligence může během několika let odříznout desetitisíce e-shopů od zákazníků a zároveň zaplavit internet profesionálně vypadajícími podvodnými obchody. Zatím se však tuzemské e-shopy drží. Jejich počet se navzdory dřívějším předpovědím o masivním úbytku dlouhodobě pohybuje kolem 50 tisíc. A paradoxně jim pomáhá mimořádně náročný český zákazník, tvrdí šéf Heureky, kterou vlastní PPF společně s EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.