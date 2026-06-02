Smíchovská průmyslovka a gymnázium jsou v českém školství unikátem, který mnozí obdivují a jiné k nepříčetnosti dráždí. Studenti tu například nemusí v pátek chodit do školy a místo toho mají čas na samostudium, zakládají start-upy nebo rozjíždí projekty. Polovina učitelského sboru je mladší 28 let a na škole dokonce učí devět jejích studentů z vyšších ročníků. Tahle škola je prostě „divná“. Stejně tak „divný“ je i její dlouholetý ředitel Radko Sáblík, který se dlouhodobě snaží inovovat českou vzdělávací politiku. Povídali jsme si o tom, jak a proč se školství nedaří nacházet talentované děti a proč jim na mnoha školách učitelé ještě hází klacky pod nohy. Probrali jsme, proč se vyplatí studentům dát svobodu a co by udělal, kdyby měl neomezenou moc nad ministerstvem školství.
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