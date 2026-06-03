Václavu Vernerovi je teprve 18 let, přesto už studuje ve druhém ročníku Vysoké školy chemicko-technologické, několikátým rokem pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a publikoval také několik odborných textů ve vědeckých časopisech. Stejně starý středoškolák Václav Knapp zase spolupracuje s Kalifornskou univerzitou v Berkeley na propojení umělé inteligence a neurověd a analýze videodat pro vývoj humanoidních robotů. Ještě o rok mladší Claudia Haová pro změnu vytvořila vlastní model umělé inteligence FungiGPT, který s přibližně 70procentní úspěšností diagnostikuje kožní plísňová onemocnění. Studentce VŠCHT Terezii Štěpánkové je sice „už“ dvacet let, i ona ale začala s vědeckou prací ještě na střední škole, když se věnovala výzkumu nanovlákenného krytu pro hojení ran.

Všechny tyto příběhy propojuje Nadace Neuron, která si čtveřici mladých vědeckých talentů zvolila za ambasadory své kampaně „Začni s proč“, jejímž prostřednictvím se snaží mladé lidi motivovat k vědecké kariéře. Takových lidí totiž v Česku dlouhodobě ubývá. Počet doktorandů je dokonce nejnižší za poslední dvě dekády. Přestože většina středoškoláků míří na vysoké školy, jen dvě až čtyři procenta z nich se pak věnují vědě. Proč tomu tak je a jak to změnit?

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