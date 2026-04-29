Pokud by existoval národní sport, který v Česku spojuje generaci Z s jejich prarodiči, nebyl by to hokej ani fotbal, ale disciplína zvaná „lov na slevu“. Z ekonomického pohledu je tento fenomén bizarní, protože v důsledku naší lásky ke slevám je v Česku přes 60 procent zboží v nějaké akci. V evropském kontextu jde o naprostý unikát. Zároveň to znamená, že zákazník v podstatě nemůže tušit, jaká je běžná cena zboží. Stalo se z ní jen fiktivní, přestřelené číslo na cenovce, které slouží jako psychologické křoví pro to, aby se červená barva slevy mohla pořádně vyjímat.
Jak v tomto čísle Ekonomu vysvětluje odborník na retail a partner Deloitte Michal Černý, trh se tak dostal do začarovaného kruhu. „Zákazníci slevy očekávají a obchodníci je musí nabízet, aby neztratili návštěvnost. Nikdo z toho není nadšený, všichni by to asi chtěli ukončit, ale nikdo neví, jak z toho ven,“ tvrdí. Na následujících stránkách se mimo jiné dozvíte, proč je sleva taková droga a jaké má závislost na ní dopady na celý retailový trh.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.