1. Čína vytáhla proti fenoménu mikrodramat
Čína nařídila provinčním úřadům, aby zasáhly proti „materialistickému, násilnému a sexualizovanému“ obsahu v takzvaných mikrodramatech, oficiálně duanju.
Fenomén se šíří po celém světě, v této zemi jeho popularita narostla na multimiliardový byznys nových produkčních firem. Jde o seriály s krátkými, jedno‑ až tříminutovými epizodami, vytvořené pro mobilní zařízení, často s obsahem, jejž Peking označil za měkkou pornografii.
Vládě vadí vyobrazované druhy vztahů, násilí i okázalé projevy bohatství. Je to další způsob, jak chce usměrnit společenské normy, včetně podpory manželství, a regulovat šíření údajně škodlivých ideologií v online prostředí.
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