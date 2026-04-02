1. Rusko zakázalo export benzinu
Od 1. dubna je zakázán veškerý vývoz benzinu z Ruska, platný je do konce července. Závěr vyplynul ze schůzky ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
Vláda to považuje za jeden z kroků, jimiž chce zabránit růstu cen na čerpacích stanicích a zajistit stabilitu domácího trhu s pohonnými hmotami v době globální energetické krize.
Novak uvedl, že přetrvává silná poptávka po ruských energetických produktech v zahraničí. Podle zdrojů z odvětví Rusko v loňském roce vyvezlo téměř pět milionů tun.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.