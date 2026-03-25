Napětí mezi dodavateli elektřiny a plynu vyvolané prudkým růstem velkoobchodních cen se stupňuje každým dnem. Další rozbušku přinesl čtvrteční íránský útok na katarský průmyslový komplex Ras Laffan, klíčový světový hub pro zkapalňování zemního plynu. Jeho rozsáhlé poškození a nevalná naděje na brzkou opravu vyhnaly ceny plynu na burzách v průběhu čtvrtka k 70 eurům za megawatthodinu. I když nakonec trochu klesly, v závěru dne zůstávaly vysoce nad hodnotami z předchozího dne.
