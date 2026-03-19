1. Nejvíc rezerv ropy uvolní vlády
Ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh koncem března, v Asii už se to děje. Spolu s uvolněním rekordních 411,9 milionu barelů ropy z pohotovostních zásob to uvedla Mezinárodní agentura pro energii.
Její krok zapříčinilo zadrhnutí přepravy Hormuzským průlivem v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Ten způsobil největší narušení dodávek ropy v historii.
Z uvedeného počtu zpřístupní 271,7 milionu barelů ze státních zásob vlády, 116,6 milionu barelů půjde z povinných zásob průmyslu a 23,6 milionu barelů z jiných zdrojů. Přitom 72 procent plánovaného množství uvolněných nouzových rezerv tvoří surová ropa a 28 procent ropné produkty.
