1. Modulární reaktor Česku dodá Rolls‑Royce
Skupina ČEZ a britská společnost Rolls‑Royce SMR uzavřely smlouvu o přípravných pracích na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování.
První malý modulární reaktor v Česku by měl být spuštěn v Temelíně, podle předběžných odhadů v druhé polovině 30. let. Bude to druhý projekt tohoto druhu od Rolls‑Royce SMR na světě. První vznikne v lokalitě Wylfa ve Velké Británii.
Malé modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. V Česku by měly vznikat jak coby rozšíření jaderných elektráren, tak na místě dnešních elektráren uhelných.
