1. Amsterdam jde tvrdě za uhlíkovým cílem
Amsterdam se stal prvním velkým městem na světě, které zakázalo veřejnou reklamu na maso a výrobky z fosilních paliv. Z billboardů, tramvajových zastávek a stanic metra zmizely hamburgery, benzinové automobily a letecké společnosti.
Samospráva tvrdí, že uvede amsterdamské ulice do souladu s environmentálními cíli. Vytkla si, aby se město do roku 2050 stalo uhlíkově neutrálním a aby obyvatelé ve stejném období snížili spotřebu masa na polovinu.
Maso tvořilo relativně malou část amsterdamského trhu s veřejnou reklamou – odhadem 0,1 procenta. U produktů souvisejících s fosilními palivy, což je třeba i nabídka levné dovolené, to byla čtyři procenta.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.