Skoro každé nové číslo, které z české ekonomiky v posledních týdnech přišlo, bylo poslem dobrých zpráv. Ať už jde o průzkumy mezi firmami a domácnostmi, nebo předpovědi ekonomů postavené na tvrdých číslech, všechny naznačují, že přichází roky, kdy bude znovu dobře. Začíná se tak navracet optimismus podobný tomu před deseti lety. Tehdy se česká ekonomika dokázala zbavit strachu a vydala se na silně růstovou trajektorii. Nicméně nelze vše hodnotit podle prvního dojmu. Současný růst je jiný než ten před dekádou a pod povrchem se skrývají hlubší změny. Kdo se jim přizpůsobí, vyhraje.
