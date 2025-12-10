Daňový formulář je z povahy věci komplikovaný a mnoha lidem se ježí chlupy na těle, sotva se na něj podívají, říká šéfka finanční správy Simona Hornochová. Úřad proto spouští první velký projekt využívání umělé inteligence – aplikaci, která lidem pomůže vyplnit daňové přiznání z nahraných dokumentů a zároveň otestuje, kam až jsou Češi ochotni pustit stát při práci s jejich daty.
Testujete vyplňování daňového přiznání s pomocí umělé inteligence. Co bude umělá inteligence dělat při jeho vyplňování? Bude to součástí i portálu Moje daně?
